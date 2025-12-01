Obavijesti

UŽAS KRAJ DARDE

Vatrogasi se šest sati borili sa stihijom, izgorjele dvije kuće: 'Uništen je krov i propao strop'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: DVD darda

U požaru je ozlijeđena 78-godišnja starica te je prevezena u bolnicu

Vatrena stihija u Mecama zahvatila je dvije obiteljske kuće, a vatrogasci iz Darde su punih šest sati gasili požar koji u obiteljskoj kući najprije zahvatio jednu pa potom i drugu kuću. Zapovjednik DVD Darde Ivica Novak rekao je za SiB.hr kako je požar zatečen u razbuktaloj fazi.

- U vrijeme kad smo došli i Hitna pomoć vozila je ozlijeđenu 78-godišnjakinju u bolnicu - rekao je. Policija je objavila i kako se požar nije zadržao na toj kući, već se proširio na susjednu kuću u vlasništvu 39-godišnjakinje. Novak je istaknuo i kako se na obje kuće urušio krov.

Foto: DVD darda
- Riječ je o starijoj građevini izgrađenoj još 1958. godine, sa štukaturama pa je i gašenje bilo zahtjevno - rekao je. 

Uz to što se urušilo krovište u jednoj kući te je unutrašnjost također opožarena, krov na drugoj kući je znatno oštećen.

- Mogu pohvaliti svoje djelatnike koji su uspjeli nakon šest sati i deset minuta ugasili požar i staviti ga pod kontrolu - rekao je Novak dodajući da je na intervenciju izašlo šest vatrogasaca s dva vozila. 

Također, susjed Nikola Pauk iz susjedne kuće opisao je što se sve događalo. 

- Mene je probudio pas i čuo sam buku pa sam mislio da se čisti dimnjak na kući kod starice koja živi do nas. Dijeli nas dvodomka i nakon minute vidio sam da kuća gori. Krov mi je uništen, „rogovi“ su popadali i strop je propao, a uništen je i dnevni boravak i spavaća soba. Puno ljudi mi je ponudilo pomoć u vidu kratkotrajnog boravka, do nekog trajnijeg rješenja - rekao je.  

