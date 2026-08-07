Vatrogasna zajednica u Opatiji tuguje: Uginuo prvi potražni pas. 'Bila si i ostala dio obitelji'

​Došao je onaj najteži trenutak, onaj od kojeg sam uvijek strahovao. Nakon 16 i pol godina života ispunjenog ponosom, radom i neraskidivim prijateljstvom, moram se oprostiti od tebe. ​Sjećaš se 2010. godine kada si ušla u moj život? Bila si prva. Postala si prvi vatrogasni potražni pas u Hrvatskoj. Zajedno smo prošli put koji nitko prije nas nije utabao - riječi su kojima je od belgijske ovčarke Rain oprostio njen vlasnik Zoran Laslavić u objavi na Facebooku.

- Zbog tebe i našeg početka danas u Hrvatskoj postoje vatrogasni potražni timovi sa psima - ti si stvorila tu novu eru i postavila temelje sustava spašavanja sa K-9 timovima kakav danas poznajemo. Obučavala si i mentorirala na desetke timova. ​Proputovali smo cijelu Europu, prošli bezbroj vježbi, događanja i akcija. Skupa spavali, smrzavali se, noći odradili...ali NIKADA bas NIKADA nismo odustali i svaki zadatak, svaku zapovijed smo odradili do kraja.

Bila si puno više od radnog psa; bila si moj ponos, moja sjena, moj oslonac i moja obitelj. ​Hvala ti na svakom koraku, na bezuvjetnoj vjernosti i na svemu što si dala meni, našem vatrogastvu i svima kojima smo pomogli. ​Počivaj u miru, moja dobra dušo. Nikada te neću zaboraviti i da mogu opet bi krenuo istim putem. Bila si ostala član obitelji Laslavić. Doktorice Rain - POZDRAV - napisao je u objavi na Facebooku vlasnik Zoran.

O tada 12-godišnjoj Rain, pisali smo 2022. godine, kada je bila u zasluženoj mirovini. Trebala je biti kućni ljubimac, no nakon što ju je nabavio, vatrogasac Laslavić svojim je zapovjednicima predložio pokretanje K-9 službe, odnosno obuke potražnih vatrogasnih pasa u Javnoj vatrogasnoj postaji Opatija. U 10-godišnjoj karijeri Rain je sa svojim vodičem sudjelovala u mnogobrojnim akcijama traganja i spašavanja. Ova pametna kujica u svom životopisu ima upisanu i svoju prvu potragu, kad je kao štene bila uključena u traganje za tragično preminulom Antonijom Bilić. No najzahtjevnija intervencija bila je ona nakon potresa u Petrinji.

Povodom prestanka aktivne službe, Hrvatska vatrogasna zajednica Rain je uručila posebnu medalju i plaketu Vatrogasne zajednice PG županije te cijelu vreću psećih poslastica.