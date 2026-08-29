Vlada se silno želi eskulpirati od povezanosti iako je HDZ na vlasti zadnjih deset godina i mijenjani su zakoni koji su olakšali da fikus tvrtke dobiju dozvole, ostave otpad i vlasnici ih ugase te im ostane novac od zarade
Važna presuda koja pokazuje da je za otpad odgovorna država
Već smo pisali da je sustav “gospodarenja” otpadom u Hrvatskoj tako podijeljen i uspostavljen da svatko od (grado)načelnika, preko županije, Inspektorata, Ministarstva, ali i Državnog odvjetništva može reći da su oni odradili stvari u njihovoj domeni i prebaciti odgovornost. I onda ulazimo u začarani krug pranja ruku u kojem uvijek, po prirodi stvari, ima puno politikantstva. Stanovnici Gospića, ali i svih drugih gradova i mjesta gdje je ostavljen otpad koji sad treba sanirati, ne moraju i ne trebaju znati kako je sustav zamišljen, oni samo vide konkretnu posljedicu: da nije funkcionirao. Vlada se silno želi eskulpirati od povezanosti iako je HDZ na vlasti zadnjih deset godina i mijenjani su zakoni koji su olakšali da fikus tvrtke dobiju dozvole, ostave otpad i vlasnici ih ugase te im ostane novac od zarade.
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