Obavijesti

News

Komentari 2
KOMENTIRA: IVAN PANDŽIĆ PLUS+

Važna presuda koja pokazuje da je za otpad odgovorna država

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 1 min
Važna presuda koja pokazuje da je za otpad odgovorna država
Gospić: Silos i mjesto gdje je odložen otrovni i opasni otpad | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Vlada se silno želi eskulpirati od povezanosti iako je HDZ na vlasti zadnjih deset godina i mijenjani su zakoni koji su olakšali da fikus tvrtke dobiju dozvole, ostave otpad i vlasnici ih ugase te im ostane novac od zarade

Već smo pisali da je sustav “gospodarenja” otpadom u Hrvatskoj tako podijeljen i uspostavljen da svatko od (grado)načelnika, preko županije, Inspektorata, Ministarstva, ali i Državnog odvjetništva može reći da su oni odradili stvari u njihovoj domeni i prebaciti odgovornost. I onda ulazimo u začarani krug pranja ruku u kojem uvijek, po prirodi stvari, ima puno politikantstva. Stanovnici Gospića, ali i svih drugih gradova i mjesta gdje je ostavljen otpad koji sad treba sanirati, ne moraju i ne trebaju znati kako je sustav zamišljen, oni samo vide konkretnu posljedicu: da nije funkcionirao. Vlada se silno želi eskulpirati od povezanosti iako je HDZ na vlasti zadnjih deset godina i mijenjani su zakoni koji su olakšali da fikus tvrtke dobiju dozvole, ostave otpad i vlasnici ih ugase te im ostane novac od zarade.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Luka (38) došao na hitnu u Čakovcu. Pregledali su ga i poslali u čekaonicu. Umro je
DRAMA U BOLNICI

Luka (38) došao na hitnu u Čakovcu. Pregledali su ga i poslali u čekaonicu. Umro je

Moj sin Luka imao je bolove u prsima i tlak 200, da sam ja liječnik ozbiljno bi ga shvatio, kaže njegov utučeni otac Stjepan.
TUGA Preminuli muškarac bio je istaknuti vatrogasac u Omišu: Drago je bio veliki humanitarac
NASTRADAO U POŽARU

TUGA Preminuli muškarac bio je istaknuti vatrogasac u Omišu: Drago je bio veliki humanitarac

U KBC Split, zbog ozljeda zadobivenih u požaru, je i njegova supruga. Velik broj ozlijeđenih zadobio je opekline i ozljede dišnih puteva...
Država ne može naplatiti ništa od Šinceka! Imovina im nije blokirana, tvrtke su u stečaju
KRIVCI ZA TROVANJE LIKE

Država ne može naplatiti ništa od Šinceka! Imovina im nije blokirana, tvrtke su u stečaju

Uskok nije blokirao stan i račune Monike i Josipa Šinceka pa čekaju optužnicu uživajući u životu. 'On živi kao da se ništa ne događa, jede i pije po restoranima i kafićima, nedavno je zamijenio Mercedes Audijem A8'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026