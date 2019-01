Već 9 godina živi u špilji kod Zenice: 'Uskoro krećem dalje...'

Zenički Robinson Crusoe, kako mnogi zovu Žarka Hrnjića (63), koji već devet godina živi u špilji nekoliko kilometara od grada, najavio je povratak u civilizaciju. Rekao je to Dnevnom Avazu, kada su ga željeli pitati kako provodi praznike. Kaže da će za dvije godine steći uvjete za njemačku mirovinu, jer je tamo radio kao zaštitar, ali i BiH mirovinu, nakon čega planira kupiti stan.

- U naredne dvije godine razmišljat ću što i gdje dalje krenuti u život. Još nisam odlučio da li ostati u svojoj Zenici ili otići u Njemačku. Kada imate novac, onda znate što ćete i kako ćete - rekao je Žarko.

Ne krije da nestrpljivo čeka povratak u život kakav je oduvijek i priželjkivao, istovremeno ne žaleći ni sata provedenog u improviziranim spiljama, u zeničkom kamenolomu, gdje živi otkako je deportiran iz Njemačke. Netočno je, tvrdi, da su mu ponudili smještaj.

'Živim u dvije špilje, ovisno o godišnjem dobu...'

- To je balada zaklanim ovcama. Samo su mi nudili smještaj 19 kilometara od Zenice i jedan obrok, zato sam to odbio. Ljepše mi je ovdje. Živim u dvije špilje, ovisno o godišnjem dobu – priča nam Hrnjić.

Novu godinu dočekao je uz vatru, roštilj i, kako kaže, ponešto "ljutog da ga zagrije". Posjete ga i prijatelji.

- S vremena na vrijeme dođu prijatelji u posjetu, neki samo iz automobila zatrube, ali i to mi je, vjerujte, dovoljno. Dođe mi i sin jedinac, koji živi i radi u Busovači – govori Žarko.

Odbrojava dane kada će spakirati stvari i krenuti u civilizaciju

Iako ga ljudi posjećuju, najbolji prijatelj su mu, kaže, njegovi psi. Bez njih ne može zamisliti život. Ne krije da mu imponira što je prozvan zeničkim Robinson Crusoeom.

- To je odlično, on je bio kapetan broda. Cijela posada je poginula, on je ostao živ – kroz smijeh govori Hrnjić.

U novoj 2019. godini smatra da neće biti ništa dobro ni novo, a kako nema ni TV, s obzirom na to da ga, kaže, politika ne zanima, strpljivo će nastaviti odbrojavati dane kada će spakirati svoje stvari i krenuti u civilizaciju.

Nikad nije bio bolestan niti kod liječnika

Žarko tijekom debelih minusa koji vladaju u ovom zimskom periodu ne loži vatru u pećini i, kako kaže, nikad nije bio bolestan niti je posjetio liječnika.

- Bolest, liječnik, lijekovi, bolnica, što vam je to? – našalio se Žarko, dodajući da je zdrav kao dren.

Kad je Dnevni Avaz bio kod Žarka, posjetio ga je prijatelj Mirko Šarić iz Viteza. Upoznali su se kada je Šarić radio nedaleko od zeničkog kamenoloma.

- Kupio sam mu čizme, čarape, hrane, a obećao sam mu donijeti i radio, da ima što slušati, to mu je bila želja. Odlučio sam da to bude baš na novogodišnju noć, da ga obradujem kako posjetom tako i prigodnim poklonima - rekao je Šarić.