Kad se uhvate s prstima u pekmezu, dužnosnici se pozivaju na ono što se smatra univerzalnim pozitivnim vrijednostima: domovinu, obitelj, Domovinski rat, hrvatski sport...
Već postavljanje pitanja o trošenju sječe prostor korupcije
Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač je objavu da je njegovu sinu Judo savez platio ljetovanje nazvao ne samo napadom na obitelj, nego i na sport, olimpijsku obitelj, pa čak i na “njegovu braću po oružju” Alfe. Odbio je odgovoriti jasno na pitanja o tom računu, ali i na pitanja o tome zašto se i on, među ostalima, nalazi na tzv. Pavlekovu popisu pored gotovine za koju Uskok sumnja da je izvučena iz Skijaškog saveza. Obrazac koji je iskoristio važniji je od same osobe. Nije on ni prvi ni posljednji.
