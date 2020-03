'Već smo izgubili dosta nastave zbog štrajka, upitna je godina'

Iako nemamo još nikakvih informacija ili uputa što raditi, mogu vam reći da online nastavu ne bi uopće bilo teško organizirati. No ono što jest problem kod zatvaranja škola zbog koronavirusa je to što smo zbog jesenskog štrajka nastavnika već izgubili previše nastavnih sati, kaže za 24sata ravnatelj zagrebačke Osnovne škole Ivana Cankara Boris Počuča.

Podsjetimo, školama je za odradu ostalo 16 radnih dana, koje su škole rasporedile u nekoliko radnih subota, te kroz skraćene praznike i produljenu nastavnu godinu. No, kaže nam Počuča, gubitak još nekoliko radnih dana mogao bi dovesti u opasnost odrađivanje zakonom propisanih 175 nastavnih dana, odnosno 160 nastavnih dana za maturante. Iako su svi scenariji mogući, za većinu njih, poput rada subotama, primjerice, morao bi se mijenjati Zakon o odgoju i obrazovanju. Po njemu je, naime, propisano da učenici ne smiju imati više od pet radnih dana u tjednu. Situacija će biti posebno problematična za maturante.

No zasad o otkazivanju nastave, unatoč sve većoj brizi među roditeljima, učenicima i nastavnicima, posebno u Istarskoj županiji, nema nikakvih najava. Zatvaranje škola i fakulteta zasad nije opcija, kazao je u utorak predsjednik Nacionalnog stožera civilne zaštite i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, a ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak apelirala je na sve da ne podižu nepotrebne tenzije, te poručila kako je u stalnom kontaktu sa Stožerom civilne zaštite RH koji će napraviti epidemiološku procjenu situacije i tek nakon njihove preporuke mogu se donositi odluke temeljene na provjerenim činjenicama i stručnoj procjeni.

'Imamo scenarije, svi će sve znati na vrijeme'

Ona je odradila i virtualni sastanak u organizaciji UNESCO-a za ministre obrazovanja diljem svijeta zbog situacije s koronavirusom. U raspravi su sudjelovali ministri iz cijelog svijeta, a iz EU-a ministri Francuske, Grčke i Hrvatske, a iz ministarstva javljaju kako je na sastanku je istaknuto kako je "važno osigurati da se proces odvija kontinuirano te su s tim u vezi razmotrene mogućnosti nastave na daljinu".

- Hrvatska je razradila različite scenarije mjera u obrazovanju koje se mogu staviti u funkciju s obzirom na razvoj situacije pri širenju korona virusa. Posebno je važno vidjeti koje su to prakse u različitim državama iz kojih možemo naučiti kako djelovati u kriznim situacijama svjetskog razmjera. Upravo je to bila svrha ovog sastanka koji je organizirao UNESCO, a sličnim će se pitanjima baviti i ministarska konferencija EU-a koju sam sazvala u četvrtak i od koje se očekuju razmjene dobre prakse i potpora na EU razini zemalja članica. UNESCO je ponudio suradnju i zajedničku koordinaciju u tom procesu - poručuje Divjak.

Iz Ministarstva poručuju i da će ravnatelji znati planove kad budu trebali znati. A ravnatelji nam kažu kako je online nastava izvediva što se tiče škola, no upitno je imaju li sva djeca kod kuće uvjete za takvu nastavu.

Natjecanja zasad nisu otkazana

- Nastava se može izvoditi preko webinara, i to bi bilo najprihvatljivije za većinu, jer se webinari mogu pogledati i kasnije, offline. Nastava uživo je vrlo problematična, jer što ako u obitelji ima više školske djece koja bi istovremeno trebala pratiti nastavu, a u kući je jedno računalo, ili ga uopće nema. Znači li takav oblik nastave da će nastavnici tek davati zadatke učenicima? Svi ti oblici relativno su jednostavni za izvesti, no to ovisi prvenstveno o organiziranosti škole, te situaciji u obiteljima. U većim gradovima je situacija još i dobra, većina ima bežični internet ili svjetlovode, no u manjim, zabačenijim mjestima, ili na otocima situacija je sasvim drugačija - ističe ravnatelj Počuča.

Iz Agencije za odgoj i obrazovanje saznajemo kako se županijska natjecanja iz svih predmeta odvijaju zasad po planu, svi se pripremaju i za državnu razinu, ali nitko ne zna što će biti dalje. Prema preporukama Ministarstva, većina škola otkazala je i Erasmus programe, kao i jednodnevne te višednevne izlete.