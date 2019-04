Već su skupili novac za pogreb: 'Oprostite mi što nisam umrla'

Nadam se da se ne ljutite što nisam umrla, kaže Britanka Xsara Sanderson (20). Ona je imala rak, točnije bolovala je od Hodgkinovog limfoma. To je maligno oboljenje limfocitnog tkiva koje je karakterizirano bujanjem Reed – Sternbergovih stanica što dovodi do oticanja limfnih čvorova. Čim je dobila dijagnozu, Xsara je krenula na kemoterapiju. No jedna runda nije bilo dovoljna. Druga runda kemoterapije je bila puno jača i Xsara ju je jako teško podnijela.

- Stalno sam povraćala. Kada mi je obitelj došla u posjet, rekla sam im da ja to više ne mogu - kaže Xsara.

U studenom su joj rekli: 'Živjet ćeš još nekoliko dana'

Osim povraćanja, imala je stalno infekcije. Sve je teže jela i pila, stajala i hodala.

U studenom 2018. godine liječnici su joj rekli da će živjeti još nekoliko dana.

Skupili su 3130 funti za sprovod

Njezina obitelj ju je molila da nastavi s kemoterapijama, molili su je i prijatelji, no Xsara dalje nije mogla. Njezin prijatelj je onda počeo skupljati novce za njezin sprovod na stranici GoFundMe.

Xsara je htjela poseban sprovod odnosno to je trebao biti dan princeza. Napisala je i posebnu listu pjesama koje su se trebale svirati za nju. Lijes joj nije bio važan jer su ju trebali kremirati. Skupili su 3130 funti (oko 27.230 kuna).

- Onda je došao Božić. Bilo je lijepo, ali i jako tužno - kaže.

Dan nakon Božića opet je završila u bolnici. Imala je upalu pluća.

U ožujku rak se povukao: 'Liječnik je bio u čudu'

- Upala pluća je prošla. U siječnju sam otišla u bolnicu i napravila testove. Imala sam osjećaj da sam zdrava i da rak više nije u mojem tijelu. Liječnici su pretrage napravili opet u ožujku. 25. ožujka su mi rekli da se rak povukao. Liječnik je bio u čudu. Nije mu bilo jasno kako se to dogodilo - kaže Xsara koja sada želi vratiti novac koji je skupljen za njezin sprovod, piše Daily Mail.