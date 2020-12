Već sutra nam stiže snijeg, ali i opasno vrijeme: Olujna bura, jake kiše, moguće su i poplave!

Snijeg bi prema meteorološkim predviđanjima trebao pasti već u srijedu i to u središnjoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru i Lici. U Dalmaciji se očekuju jake kiše koje mogu uzrokovati bujičnim poplavama

<p>S prvim danom klimatološke zime temperature su pale u minuse, a <strong>Državni hidrometeorološki zavod</strong> (DHMZ) priopćio je da nas i u idućim danima čekaju vremenske neprilike. </p><p>Danas će u unutrašnjosti biti umjereno i pretežno oblačno, a prijepodne i maglovito. Ponegdje su moguće i slabe oborine. Na Jadranu će biti sunčano, no od sredine dana se sprema naoblačenje, ponajprije na sjevernom dijelu gdje će navečer biti i kiše. </p><p>Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku zemlje istočni i jugoistočni. Slaba i umjerena bura u Dalmaciji će prijepodne okrenuti na jugo, a na sjevernom dijelu će navečer ojačati na jaku. </p><p>Najviša dnevna temperatura na kopnu od -1 do 4, na Jadranu između 8 i 13 °C.</p><p>Već sutra nas očekuju oborine. Na Jadranu povremena kiša, potkraj dana i veća količina. Snijega će biti većinom u gorju, no uz kišu će od sredine dana biti i u dijelu središnje Hrvatske! Snijeg će padati većinom zapadnije od Zagreba, u Gorskom kotaru i Lici, dok će u istočnim područjima ostati uglavnom suho, uz tek malo kiše i to vjerojatnije u četvrtak, javlja <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a581750/Stize-snijeg-olujni-vjetar-obilna-kisa-moguce-bujicne-poplave.html" target="_blank">N1</a>. </p><p>Duž obale će biti najkišovitije u danima pred nama, osobito u Dalmaciji, i u unutrašnjosti i duž obale i na otocima, gdje lokalno može pasti više od 100 litara kiše po metru četvornom, što može rezultirati bujičnim i urbanim poplavama.</p><p>Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno i jako, moguće i olujno jugo, na sjevernom dijelu bura, uglavnom podno Velebita s olujnim udarima. Temperatura zraka između -3 i 3, na Jadranu najniža jutarnja od 3 do 8, prema jugu i malo viša, a najviša dnevna između 7 i 13 °C.</p>