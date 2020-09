Večeras je prva predsjednička debata Trump-Biden. Trump tvrdi: Pitat će me teška pitanja

Nakon višemjesečnog vrijeđanja preko društvenih mreža, u govorima i na konvencijama, Donald Trump i Joe Biden suočit će se oči u oči - ali poštujući epidemiološke mjere - u utorak na prvoj predsjedničkoj debati

<p>Predsjednička utrka zadnjih je nekoliko mjeseci stabilna, a ankete pokazuju da Biden vodi.</p><p>Debata će biti prilika da oba kadidata, demokrat<strong> Joe Biden</strong> (77) i republikanac<strong> Donald Trump </strong>(74), pokažu svoje mentalne vještine nakon višemjesečnih međusobnih napada. </p><p>Dvojica kandidata pripremala su se svaki na svoj način, Biden uz pomoć savjetnika, a predsjednik je gledao debate bivšeg potpredsjednika iz 2008. i 2012.</p><p>Debata će početi u 21 sat po lokalnom vremenu, odnosno u 3,00 ujutro po srednjoeuropskom vremenu, i trajat će 90 minuta. Bit će održana u u Clevelandu, a moderirat će je <strong>Chris Wallace</strong>, voditelj "Fox News Sunday".</p><h2>Trump: Moderator debate ići će na ruku Bidenu</h2><p>Wallace je moderirao treću predsjedničku debatu između <strong>Hillary Clinton</strong> i Trumpa 2016. U novije vrijeme Wallace je bio pohvaljen za izravno ispitivanje predsjednika u srpanjskom intervjuu gdje se govorilo o pandemiji covida-19, predsjednikovu hvaljenju o iznimno uspješnom kognitivnom testu te o tome hoće li Trump prihvatiti rezultate predsjedničkih izbora.</p><p>Trumpova kampanja poslala je debatnom povjerenstvu popis sugeriranih moderatora za debatu, ali Wallace nije bio na tom popisu.</p><p>Predsjednik tvrdi da će Wallace, dugogodišnji novinar poznat kao nepristran i dobro pripremljen, ići na ruku Bidenu.</p><p>"Pitat će me teška pitanja, vidjet ćete", rekao je Trump prošli tjedan u intervjuu za radio Fox News. "Bit će nepošteno, ne sumnjam u to. A kontrolirat će ga radikalna ljevica. Oni ga kontroliraju".</p><p>Mjesecima Trump tvrdi da je Biden intelektualno potkapacitiran, te promovira tvrdnju da si Biden drogom pomaže pri javnim nastupima.</p><h2>Trump tražio da se Biden testira na drogu</h2><p>Trump je ponovno u nedjelju zatražio da se njegov protivnik na izborima testira na drogu prije debate u utorak. </p><p>"Zahtijevat ću da se uspavani Joe Biden testira na drogu prije ili poslije debate u utorak navečer. Naravno i ja ću pristati na to", tvitao je Trump. </p><p>"Njegovo ponašanje na debatama je neujednačeno, da se blago izrazim, a to bi mogle uzrokovati samo droge???", objavio je Trump. </p><p>Mentalno stanje Bidena mjesecima je meta napada Trumpa i njegovih suradnika.</p><p>Upitan u nedjelju hoće li se podvrgnuti testu na droge, Biden se nasmijao i rekao da nema komentara.</p><p>Debata će se sastojati od šest 15-minutnih krugova o temama koje je izabrao Wallace: Trumpovi i Bidenovi rezultati, Vrhovni sud, covid-19, gospodarstvo, integritet izbora i politika prema rasnim pitanjima.</p><p>Pitanja o Vrhovnom sudu gotovo sigurno će sadržavati debatu o tome kada će Senat glasati o nasljedniku sutkinje <strong>Ruth Bader Ginsburg</strong> nakon njezine smrti ovaj mjesec.</p><p>Unatoč tvrdnjama 2016. da se kandidati Vrhovnog suda ne bi smjeli potvrđivati u izbornim godinama, čelnik senatske većine <strong>Mitch McConnell</strong> rekao je nekoliko sati nakon njezine smrti da će podržati Trumpova kandidata</p><p>U subotu Trump je nominirao sutkinju <strong>Amy Coney Barrett</strong> za sutkinju Vrhovnog suda, na poziciju koju je do smrti obnašala Ruth Bader Ginsburg.</p><p>„Danas mi je čast nominirati jedan od najsjajnijih i najdarovitijih umova u našoj državi Vrhovnom sudu“, rekao je Trump na svečanosti u Bijeloj kući. „Ona je žena neusporedivih dostignuća, visokog intelekta, izvrsnih referenci i nepopustljive odanosti Ustavu“, dodao je.</p><h2>Pitanje i o Trumpovom plaćanju poreza</h2><p>Wallace će vjerojatno pitati Bidena podupire li da Vrhovni sud ima više sudaca, prijedlog koji su podržali liberali zabrinuti da bi Barrett dala konzervativcima većinu 6-3 i promijenila sud za buduće naraštaje. </p><p>Što se tiče integriteta izbora, Wallace bi mogao pitati predsjednika za dokaze kojima bi potkrijepio ponovljene, neutemeljene tvrdnje da će glasanje poštom voditi velikoj izbornoj prijevari, ili pitati svakoga kandidata o tome kako bi se odnosili prema stranom upletanju u izbore.</p><p>Obojica kandidata mogla bi također biti pitana jesu li voljni prihvatiti rezultate predsjedničkih izbora i obvezati se na miran prijenos vlasti. Biden je rekao da jest, ali Trump nije.</p><p>Čekat će se i hoće li Wallace postaviti pitanje o eksplozivnoj priči The New York Timesa objavljenoj u nedjelju o Trumpovom plaćanju poreza.</p><p>NYT je objavio da je mnogo godina Trump plaćao mali porez, ili ga uopće nije plaćao.</p><p>Sljedeća debata dvojice kandidata bit će održana 15. listopada u Miamiju a zadnja 22. listopada u Nashvilleu.</p><p>Jedina debata između kandidata za mjesto potpredsjednika bit će održana 7. listopada u Salt Lake Citiyju, između aktualnog potpredsjednika republikanca <strong>Mikea Pencea</strong> i demokratske kandidatkinje, senatorice <strong>Kamale Harris.</strong></p><p><strong>Debatu možete pratiti na 24sata uživo od 3:00 sata ujutro</strong></p>