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SUMNJAJU NA ZARAZU SALMONELOM

Sumnja na salmonelu? Veći broj Šibenčana završio kod liječnika zbog akutne crijevne infekcije

Piše 24sata,
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Sumnja na salmonelu? Veći broj Šibenčana završio kod liječnika zbog akutne crijevne infekcije
Šibenik: Opća bolnica opremljena je informacijskim pločama | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Ravnateljica Opće bolnice Šibensko-kninske županije dr. Ivana Skorić potvrdila je da je u bolnicu stigao veći broj pacijenata s akutnom crijevnom infekcijom

Veći broj građana Šibenika posljednja je dva dana potražio liječničku pomoć zbog simptoma poput bolova u trbuhu, povraćanja, proljeva i visoke temperature. U šibenskoj bolnici potvrđuju da je zaprimljen veći broj pacijenata s akutnom crijevnom infekcijom, dok se uzorci još analiziraju kako bi se utvrdilo što je izazvalo tegobe.

Prema informacijama koje je objavio ŠibenikIN, među građanima postoji sumnja da bi uzrok mogao biti meso kupljeno u jednoj lokalnoj mesnici, no ta informacija zasad nije potvrđena. Jedna Šibenčanka ispričala je da su u bolnici završili njezin dvoipolgodišnji unuk i 80-godišnja majka, oboje s izraženim simptomima. Kazala je i da je u čekaonici bilo više ljudi sličnih tegoba.

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Ravnateljica Opće bolnice Šibensko-kninske županije dr. Ivana Skorić potvrdila je da je u bolnicu stigao veći broj pacijenata s akutnom crijevnom infekcijom.

- Istina je da je primljen veći broj pacijenata s akutnom crijevnom infekcijom, a u ovom trenutku razmatra se o hospitalizaciji jednog pacijenta - rekla je Skorić.

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O tome je li riječ upravo o salmoneli zasad nema potvrde. Uzorke obrađuje Odjel za kliničku mikrobiologiju Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, a rezultati bi trebali pokazati postoji li povezanost među oboljelima i što je uzrok njihovih tegoba.

Salmoneloza je crijevna infekcija koju uzrokuje bakterija Salmonella. Do zaraze najčešće dolazi konzumacijom kontaminirane hrane, među ostalim nedovoljno termički obrađenog mesa, jaja i mliječnih proizvoda. Simptomi se obično pojavljuju 12 do 72 sata nakon zaraze, a među najčešćima su proljev, povišena temperatura i grčevi u trbuhu. Za sada, međutim, nema potvrde da je upravo salmonela uzrok aktualnih slučajeva u Šibeniku.

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