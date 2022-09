Većina građana BiH želi u EU

Rezultati su to najnovijeg istraživanja provedenog za potrebe Ravnateljstva za europske integracije, koje djeluje pri Vijeću ministara BiH.

Istraživanje, provedeno u drugoj polovici kolovoza na uzorku od 1200 ispitanika, pokazalo je kako bi u ovom trenutku 77,4 posto građana BiH na referendumu glasalo za ulazak njihove države u EU.

Pritom je potpora članstvu u EU među ispitanicima u Federaciji BiH veća od 90 posto, no u Republici Srpskoj taj je postotak znatno niži i iznosi tek 54,5 posto.

Kao glavne razloge potpore članstvu u EU ispitanici u BiH navode jamstva trajnog mira i političke stabilnosti, slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala te poštivanje zakona i propisa.

Članstvu BiH u EU izrijekom se usprotivilo oko 16 posto ispitanika, što je četiri posto više u usporedbi s rezultatima sličnog istraživanja iz 2021. godine.

Protivnici europskih integracija kao glavni razlog za takvo opredjeljenje navode to što očekuju veće troškove života i poreze, gubitak raznolikosti kultura i preveliku centralizaciju.

Euroskepticizam bosanskih Srba u službi politike

Nešto više od polovice ispitanika na razini BiH kao države smatra da će EU preživjeti sve izazove s kojima se suočava te učvrstiti svoju unutarnju strukturu i nastaviti s proširenjem, no među ispitanicima iz RS je gotovo 30 posto onih koji misle da Unija neće uspjeti odgovoriti na sadašnje izazove.

Euroskepticizam među bosanskim Srbima snažno podupiru istaknuti srpski političari poput člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, unatoč činjenici da se on načelno zalaže za europske integracije.

"Mislim da je EU za nas posljednjih 20 godina bila velika prevara, jer nam je stalno nudila rješenja i govorila morate to uraditi da uđete u Uniju, a to se nikada nije dogodilo. Mi (RS) smo davali neke naše ovlasti, veoma smo to teško podnosili, a Europa nam je samo ispostavljala nove račune. To će prestati poslije ovih izbora", kazao je Dodik u utorak na predizbornom skupu u Istočnom Sarajevu.

BiH je zahtjev za status kandidata za članstvo u EU podnijela još 2016., unatoč tadašnjim procjenama važnih država-članica Unije da za to još nije vrijeme. Europska je komisija 2019. definirala 14 prioriteta na kojima bi vlasti u BiH trebale raditi žele li dobiti status kandidata. Taj je popis naknadno skraćen na tri prioritetna zakona koje je trebao usvojiti parlament BiH, no ni to se do danas nije dogodilo.

Oko 40 posto sudionika posljednjeg istraživanja ocijenilo je kako je glavna zapreka procesu europskih integracija bespotrebna politizacija, a oko četvrtine ispitanika drži da je problem u tome što vlasti nisu spremne na istinske promjene.

Gotovo je identičan postotak onih koji i dalje vjeruju u skoro priključenje BiH Europskoj uniji, kao i onih koji misle da od toga nema ništa. Nešto više od 35 posto ispitanika smatra da će BiH postati članicom Unije najdulje za deset godina, a nešto više od toga kazalo je kako ta država nikada neće biti primljena u EU.

