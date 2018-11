Sever: Porezne mjere uštedjet će prosječnoj obitelji 100 kuna

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever kazao je u studiju 24sata da će uz poreznu reformu na određenu hranu i lijekove, prosječna obitelj moći uštedjeti oko 100 kuna mjesečno. Tvrdi i kako bi bilo bolje da je Vlada omogućila neoporezivi topli obrok za svakog zaposlenika umjesto "13. plaće", zato što bi taj iznos bio raspoređen na mjesece, umjesto na jednom godišnje.

Sever je komentirao slučaj zaposlenika u Algoritmu koji su ostali dužni državi za zdravstvene i porodiljne naknade nakon što je tvrtka u jednom danu otvorila i zatvorila stečaj.

- Sve službe s kojima smo kontaktirali su začuđujuće reagirali kada sam razgovarao s njima. Zaključili su da se to ne smije dogoditi. Ako postoje propusti koji se tiču birokracije, ne smiju ljudi stradavati zbog toga - istaknuo je Sever.

Istaknuo je da je Zakon o radu vrlo jasan što se tiče stečaja tvrtki.

- Ako se ugasilo trgovačko društvo, onda prestaje radni odnos svim zaposlenicima, bez obzira na to je li netko na bolovanju, porodiljnom ili drugo. Gdje su ljudi u svemu tome? Negdje moraju postojati podaci i evidencije, a temeljem toga je netko trebao reagirati, a nije. No, dok mi to utvrdimo... - objasnio je.

Ističe da se tim ljudima treba pomoći, a da se njih "gura u sustav u kojem čovjek vrijedi samo onoliko koliko može zaraditi za svoje gazde".

Neoporezivi topli obrok bila bi bolja mjera

Na nove porezne mjere Vlade, Sever kaže da su Nezavisni hrvatski sindikati odavno pokrenuli priču o tome, konkretno o neoporezivom toplom obroku. Nekoć je topli obrok bio neoporezivi dio plaće, ističe Sever, no onda je, u nekoj od promjena, postao sastavni dio plaće.

- Jasno je u kojoj situaciji živi većina radnika u Hrvatskoj. Pa 4,8 posto zaposlenih je siromašno! Dakle, rade i siromašni su - kazao je Sever te istaknuo da ljudima danas treba "svaka lipa" i nemaju vremena čekati što će se dogoditi u sustavu kroz par godina.

- No, bilo bi bolje da se određen dio novaca dao kao neoporeziv kao topli obrok, što bi bio mjesečni iznos i da se drugačije rasporedilo. Dopunsko dodatno osiguranje smo također predlagali da se oslobodi od poslodavca do određenog iznosa. Danas svi moraju to nadoplatiti u strahu od skupih pregleda. Bilo bi dobro da se tu otvorio prostor. Predlagali smo i značajan rast dnevnica, zapravo postoji cijeli niz prostora za razgovor - komentirao je Sever.

'Vlada ide na ruku bogatima'

Tvrdi kako Vlada novim poreznim mjerama ide na ruku onima s visokim primanjima te kako su česte tvrdnje ministra Marića da je "velik dio građana izvan poreznih škara" tragične jer postoji toliki broj ljudi s najmanjim primanjima. A na njih, kaže Sever, ove mjere neće ni utjecati.

- Oni koji imaju visoke plaće osjetit će 1000-2000 kuna više. Znači oni koji imaju, dobit će još više, a oni koji nemaju neće dobiti ništa. Liječnici i informatičari neće to ni osjetiti, ta mjera neće zaustaviti iseljavanje - tvrdi.

Obitelj će mjesečno uštedjeti oko 100 kuna

Što se tiče smanjenja PDV-a na određene namirnice i pelene s 25% na 13%, Sever je kazao da su u NHS bili oduševljeni kada su čuli za tu mjeru.

- Isti tren smo išli raditi izračune. Pokazali su da su to uštede do 180 kuna mjesečno u prosječnoj obitelji, što nije malo. No, kasnije kad se raščlanilo da se radi samo o svježem i pothlađenom mesu, solidno smo morali odstupiti od izračuna - tvrdi Sever i ističe kako su novi izračuni pokazali da se radi o svoti manjoj od 100 kuna mjesečno koliko bi prosječna obitelj mogla uštedjeti tom poreznom mjerom.

No, ističe Sever, smanjenje poreza na lijekove, čak i one koji se ne izdaju na recept, moglo bi povisiti uštedu do stotinjak kuna mjesečno u prosječnoj obitelji.

- No, bilo bi dobro da se našlo prostora i za mliječne prerađevine, odnosno, da se spustio PDV na svu hranu - pojasnio je Sever.

'Nismo odustali, planiramo referendum protiv mirovinske'

Komentirao je i mirovinsku reformu.

- Nama je prosvjed bio samo prolazna stanica. Radimo na pripremi pitanja i na procjeni trenutka kada ćemo krenuti u prikupljanje potpisa protiv ovakvog sustava - potvrdio je Sever da je NHS ići u referendum.

- O tome ćemo naknadno izvijestiti javnost, ali samo da znate da nismo odustali. No, nećemo ići protiv cijele reforme, nego protiv pojedinih dijelova - istaknuo je.