\u00a0- Od po\u010detka je stvar oko \u0161kola spu\u0161tena na razinu lokalnih osniva\u010da. Funkcioniramo jo\u0161 po modelu A, B i C i mislimo da se takav pristup pokazao uspje\u0161nim u na\u0161oj situaciji, a i satisfakcija nam je da i neke druge zemlje primjenjuju sli\u010dan model. Mi nemamo veliku incidenciju me\u0111u u\u010denicima, ona je i dalje vi\u0161e manje onakva kakva je bila i na samom po\u010detku, kada smo govorili da je situacija stabilna, odra\u017eavala je ukupni trend koji se de\u0161avao u op\u0107oj populaciji - istaknuo Fuchs dodav\u0161i kako je ipak na osnovu razgovora izra\u017eeno mi\u0161ljenje epidemiologa da problem predstavlja javni prijevoz i putovanje u\u010denika do \u0161kola i ku\u0107i.

- I ve\u0107ina \u017eupana je izrazila mi\u0161ljenje da bi mo\u017eda u ukupnoj potpori mjera trebalo u\u010diniti ne\u0161to oko interakcije u\u010denika srednjih \u0161kola i javnog prijevoza pri \u010demu \u0107e oni najprije voditi razgovore sa svojim epidemiolozima i ravnateljima \u0161kola i razmotriti da li da pre\u0111u od 14. prosinca na online nastavu - rekao je.\u00a0

Obzirom da praznici po\u010dinju od 24. prosinca, a produ\u017eeni su za tjedan dana, do 18. prosinca, srednjo\u0161kolci koji se prebace na online nastavu od idu\u0107eg tjedna, ne bi u \u0161koli bili 35 dana. Premijer Andrej Plenkovi\u0107 poru\u010duje kako bi se time smirila ta populacija u ukupnoj epidemiolo\u0161koj slici na du\u017ee vrijeme te da \u0107e\u00a0upravo\u00a0produ\u017eavanje praznika biti blagotvorna mjera u smanjivanju intenziteta epidemije.

- Izgubili bi, da tako ka\u017eem, samo tjedan dana i u tom smislu bi to bilo prihvatljivo - rekao je Fuchs.\u00a0

Pojasnio je kako \u017eupanije same moraju donijeti odluku i do kraja tjedna obavijestiti resorno Ministarstvo.\u00a0

- Neki \u017eupani su rekli da, prema njihovim procjenama, ne\u0107e i\u0107i u ovu varijantu jer ve\u0107 sad funkcioniraju po B modelu pa u \u0161kolama imaju svega 50 posto u\u010denika - dodao je.

Na online nastavu se mogu prebaciti ve\u0107 od 14. prosinca, a mogu i samo ona zadnja tri\u00a0dana prije kraja prvog polugodi\u0161ta.\u00a0

- \u010cinjenica je da incidencija u srednjim \u0161kolama nije zna\u010dajna, ali\u00a0su\u00a0problem putovanja do \u0161kola i ku\u0107i, kao i dru\u017eenja prije i poslije nastave. Smanjenje tih nepotrebnih kontakata je blagotvorno za sprje\u010davanje \u0161irenja virusa i moj osobni stav je da podr\u017eavam tu odluku - poru\u010dio je ministar zdravstva Vili Bero\u0161.

'Većina županija zatražila je prebacivanje srednjoškolaca na online, odluka do kraja tjedna'

Praznici su produženi za tjedan dana, do 18. siječnja, pa srednjoškolci onih škola koje od ponedjeljka prelaze na online nastavu neće u školi biti 35 dana, čime bi se smanjio intenzitet epidemije, poručuje Plenković

<p>Ministar obrazovanja <strong>Radovan Fuchs</strong> razgovarao je danas sa svim županima o epidemiološkoj situaciji u školama i mogućnosti prelaska srednjih škola na online nastavu posljednjih par dana prvog polugodišta. Većina županija već je zatražila od Ministarstva da se srednjoškolci od idućeg ponedjeljka, 14. prosinca, prebace na C model, odnosno na nastavu od doma.</p><p>Ministar je podsjetio da je već nekoliko županija prešlo na online nastavu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p> - Od početka je stvar oko škola spuštena na razinu lokalnih osnivača. Funkcioniramo još po modelu A, B i C i mislimo da se takav pristup pokazao uspješnim u našoj situaciji, a i satisfakcija nam je da i neke druge zemlje primjenjuju sličan model. Mi nemamo veliku incidenciju među učenicima, ona je i dalje više manje onakva kakva je bila i na samom početku, kada smo govorili da je situacija stabilna, odražavala je ukupni trend koji se dešavao u općoj populaciji - istaknuo Fuchs dodavši kako je ipak na osnovu razgovora izraženo mišljenje epidemiologa da problem predstavlja javni prijevoz i putovanje učenika do škola i kući.</p><p>- I većina župana je izrazila mišljenje da bi možda u ukupnoj potpori mjera trebalo učiniti nešto oko interakcije učenika srednjih škola i javnog prijevoza pri čemu će oni najprije voditi razgovore sa svojim epidemiolozima i ravnateljima škola i razmotriti da li da pređu od 14. prosinca na online nastavu - rekao je. </p><p>Obzirom da praznici počinju od 24. prosinca, a produženi su za tjedan dana, do 18. prosinca, srednjoškolci koji se prebace na online nastavu od idućeg tjedna, ne bi u školi bili 35 dana. Premijer <strong>Andrej Plenković</strong> poručuje kako bi se time smirila ta populacija u ukupnoj epidemiološkoj slici na duže vrijeme te da će upravo produžavanje praznika biti blagotvorna mjera u smanjivanju intenziteta epidemije.</p><p>- Izgubili bi, da tako kažem, samo tjedan dana i u tom smislu bi to bilo prihvatljivo - rekao je Fuchs. </p><p>Pojasnio je kako županije same moraju donijeti odluku i do kraja tjedna obavijestiti resorno Ministarstvo. </p><p>- Neki župani su rekli da, prema njihovim procjenama, neće ići u ovu varijantu jer već sad funkcioniraju po B modelu pa u školama imaju svega 50 posto učenika - dodao je.</p><p>Na online nastavu se mogu prebaciti već od 14. prosinca, a mogu i samo ona zadnja tri dana prije kraja prvog polugodišta. </p><p>- Činjenica je da incidencija u srednjim školama nije značajna, ali su problem putovanja do škola i kući, kao i druženja prije i poslije nastave. Smanjenje tih nepotrebnih kontakata je blagotvorno za sprječavanje širenja virusa i moj osobni stav je da podržavam tu odluku - poručio je ministar zdravstva <strong>Vili Beroš.</strong></p>