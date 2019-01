'Veganstvo me skoro ubilo, sad jedem samo meso i iznutrice'

Sylwia Tabor, 32-godišnja zdravstvena trenerica iz Kalifornije zamalo je umrla nakon što je ugrizom pauka dobila tešku bakterijsku infekciju. Ova bivša veganka, oporavila se, tvrdi, tako što je iz prehrane izbacila sve osim mesa.

isprva je primijetila bubuljicu na preponi koja je ubrzo izrasla na veličinu dlana, a na torzu joj se pojavila ljubičasta oteklina. Liječnici su joj dijagnosticirali po život opasnu bakterijsku infekciju koja se zove Nekrotizirajući fasciitis i izaziva odumiranje mekanog tkiva.

Operacijom u trajanju od tri sata kirurzi su izrezali zaraženi dio tkiva, no njezin oporavak trajao je neobično sporo.

Iako se od operacije prošlo dosta vremena, Sylwia se i dalje osjećala loše i vrlo slabo. S vremenom, nedostatak energije i osjećaj slabosti počela je povezivati s dugogodišnjom veganskom prehranom.

Meso i malo soli

Kada joj je prijatelj, napola u šali, predložio da postane mesožderka, Sylwia je ušla u 2018. s neobičnom novogodišnjom odlukom - jest će isključivo meso i iznutrice.

Od uvođenja novog režima prehrane prošlo je godinu dana, a Sylwia tvrdi da se nikad nije bolje osjećala. Tako Sylwia već godinu dana dnevno pojede oko jednog kilograma janjetine, govedine ili iznutrica, začinjenih samo s malo soli.

Čak kaže da je zahvalna bakterijskoj infekciji koja ju je pretvorila u mesožderku.

Sve je počelo kada je Sylwia s prijateljima otišla na kampiranje. Ugrizao ju je Smeđi pauk samotnjak, izrazito otrovna vrsta pauka od kojeg se ugriza može umrijeti.

Foto: Wikipedia

- Nisam tome pridavala veliku pažnju. Bio je to samo mali ugriz na gležnju. No pojavila se izraslina na preponi koja je svakoga dana sve više rasla, sve dok nije narasla na veličinu mojeg dlana - objasnila je.

Otišla je na hitnu, a liječnici su je odmah operirali kako bi spriječili širenje infekcije. Na sreću, operacija je dobro prošla pa Sylwia nije trebala transplantaciju kože, ali iako izliječena od opasne infekcije, i dalje se loše osjećala.

- Mojem probavnom sustavu naštetila je prehrana koja se godinama sastojala samo od voća i povrća. Kad mi je prijatelj u šali predložio da počnem jesti samo meso, prvo sam mislila da je to najnezdravija stvar koju mogu napraviti. No što sam više proučavala, otkrila sam da je jedenje mesa najučinkovitiji način apsorbiranja hranjivih tvari, mnogo bolje nego kad se s mesom kombiniraju ugljikohidrati i povrće - tvrdi.

Odlučila je dati šansu mesu, i kako tvrdi, odmah se počela osjećati mnogo bolje.

'Sanjala sam da jedem sirovo meso'

Sylwia Tabor preselila se u Sjedinjene Države iz Poljske 2000. godine. Pod dojmom dokumentarca o zaštiti životinja Food Inc., 2008. godine donijela je odluku - postat će veganka. Ubrzo po uvođenju novog strogog režima prehrane, počela se osjećati loše, a krenuli su i problemi s probavom.

- Moj organizam je očito tražio više proteina, jer sam zbilja počela osjećati žudnju za mesom, pogotovo u vrijeme mjesečnice. Često sam znala sanjati da jedem sirovo meso - otkrila je.

Foto: Pixabay

- Ako je netko pripremao odrezak, morala sam izaći iz kuhinje jer je potreba da ga pojedem postala neizdrživa - dodala je. Unatoč žudnji za mesom, Sylwia se i dalje pridržavala veganske ishrane, što je postalo još teže kada je 2010. godine postala alergična na orašaste plodove.

- Došla sam do faze da sam jela samo voće, jer su mi od orašastih plodova i povrća počeli izbijati osipi na koži. No, zbog šećera u voću, zubi su mi postali jako osjetljivi - počeli su me boljeti i kada bih popila samu čašu vode. A kako nisam dobivala dovoljno kalcija, kosti su mi postale jako slabe. Pokušala sam pomaknuti kutiju i pritom slomila dva rebra - kazala je. Godinu dana kasnije, primijetila je krv u stolici.

- Znala sam da moram promijeniti ishranu, da me veganizam ubija. Čim sam stavila komad mesa u usta, odmah sam se počela osjećati snažnijom. Iako se osjećala bolje od raznovrsne prehrane koja je uključivala meso, povrće i ugljikohidrate, nakon bakterijske infekcije prouzročene ugrizom pauka, Sylwia je osjetila da mora poduzeti još drastičniju promjenu prehrane.

Pazi gdje kupuje meso, pa nema moralnih dilema

- Nakon operacije, uzimala sam puno antibiotika koji su uništili mnogo dobrih bakterija potrebnih za dobru probavu. Opet sam počela imati problema sa želucem, baš kao u najtežim danima veganstva. Kad mi je prijatelj predložio da postanem isključivo mesožderka, već sam bila u fazi da mogu jesti samo meso, sve ostalo bi samo prošlo kroz mene - objasnila je za Daily Mail.

- Mnogi misle da je to neobično, ali ja bih svakome savjetovala da proba jer će se i oni možda osjećati mnogo bolje - tvrdi. Iako je potpuno odbacila veganstvo, iz etičkih razloga vodi računa gdje nabavlja meso.

- Meso kupujem od lokalnog farmera, znam da dolazi s dobrog mjesta, tako da više nemam moralnih dilema koje su me nekad mučile - zaključila je.