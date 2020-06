Veledrogerije upozoravaju: Dug bolnica veći od 3,5 milijardi kn

Veledrogerije se maksimalno trude osigurati redovitu opskrbu sustava lijekovima i medicinskim proizvodima. No stalna i sve veća kašnjenja plaćanja zabrinjavaju i iscrpljuju naše mogućnosti, kažu

<p>Dug bolnica prema veledrogerijama upravo je premašio 3,5 milijardi kuna. Veledrogerije su iscrpile mogućnosti kreditiranja lijekova i medicinskih proizvoda, a mogući drugi val korona epidemije otvara pitanje sigurnosti i kontinuiteta opskrbe, kažu u HUP-Koordinaciji veledrogerija.</p><p>Drugim riječima, dobavljači lijekova upozoravaju da bi, ako Vlada i Ministarstvo zdravstva ne iznađu rješenje i plate dug, mogli posve zaustaviti opskrbu bolnica lijekovima. Nije to scenarij koji do sada već nije viđen. Jer riječ je o problematici koja se vuče godinama, dugovi se u pravilu i ne smanjuju, a veledrogerije, kada im prekipi, upozore da bi opskrba mogla stati. Niti jedna vladajuća struktura do sada ovaj problem nije riješila. No ovoga puta situacija je specifična, jer traje kriza prouzročena korona virusom, ali i potresom, kada su zagrebačke bolnice u pitanju. Nakon dugogodišnjeg natezanja, situacija je došla do usijanja prošle jeseni kada su veledrogerije, po prvi puta, pokrenule ovrhe protiv nekih bolnica. Praštanja, čini se, više nema, a Vlada i ministar Beroš moraju iznaći rješenje. Ukupan dug hrvatskih bolnica za isporučene lijekove i medicinske proizvode, kažu u HUP-Koordinaciji veledrogerija, ima zabrinjavajući trend rasta obveza u travnju i svibnju, unatoč smanjenom obujmu rada bolnica u tom razdoblju.</p><p>- Veledrogerije se maksimalno trude osigurati redovitu opskrbu zdravstvenog sustava lijekovima i medicinskim proizvodima, koja do sada niti u jednom trenutku nije došla u pitanje. No stalna i sve veća kašnjenja plaćanja zdravstvenih ustanova, koja povećavaju i ovako veliki problem nelikvidnosti, zabrinjavaju i iscrpljuju naše mogućnosti. Veledrogerije ne bi željele blokirati bolnice, pa još jednom apeliramo na Vladu i jedinice lokalne samouprave, kao vlasnike zdravstvenih ustanova, da zaustave ovaj abnormalni rast duga koji će nas sve odvesti u propast – kaže Diana Percač, predsjednica HUP-Koordinacije veledrogerija.</p><p>Jedna od bolnica protiv koje je prošle godine pokrenuta ovrha zbog duga za lijekove je i Opća bolnica Dubrovnik. Ravnatelju dubrovačke bolnice, doc.dr. Mariju Bekiću, već je puna kapa ove problematike i prijetnji, koje jedva i želi komentirati.</p><p>- Mi već četiri godine radimo u izvanrednim uvjetima, s koronom i prijetnjama, ili bez toga. Više ni ne doživljavam najave prekida isporuke lijekova. Radimo svoj posao i jedna smo od najkvalitetnijih bolnica u Hrvatskoj, s najkraćim listama čekanja. Radit ćemo tako i dalje, i prepustiti Vladi i ministarstvu da riješe ovaj problem – kaže doc.dr. Bekić.</p>