Veleposlanik u Turskoj o slučaju Marka Bekavca: Dokumentacija kasni zbog ljetne stanke tamo

Kapetan Marko Bekavac nakon gotovo dvije godine pušten je iz turskog zatvora. Tiho i neočekivano, iznenadio je sve nakon što se vratio u subotu u Hrvatsku.

Veleposlanik Hrvoje Cvitanović, jutros je stigao u Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u Zagrebu gdje se osvrnuo na tihu diplomaciju koja je trajala mjesecima.

Foto: privatni album/24sata

- Pravni status kapetana je da je on slobodan čovjek. Što se tiče dokumentacije, trenutačno je u Turskoj sudska ljetna stanka, zbog čega dokumentacija ne ide uobičajenom brzinom. Jutros sam razgovarao s odvjetnikom i do sada nije pristigao nijedan dokument koji bi bio od posebne važnosti, ali ih uskoro očekujemo. Naravno, odvjetnici će nas odmah obavijestiti čim to bude slučaj - naveo je u razgovoru za HRT.

Istaknuo je kako je suradnja s turskim kolegama bila dobra.

- Turska je zemlja s velikom tradicijom, a pravila ponašanja su vrlo jasna - ako se ta pravila poštuju, suradnja je uvijek korektna - rekao je Hrvoje Cvitanović, veleposlanik RH u Turskoj.

U razgovoru za 24sata, kapetan Bekavac otkrio nam je kakav je osjećaj vratiti se doma, kako su ga izvukli iz Turske i kako se zapravo sve to izdogađalo. Više pročitajte ovdje.