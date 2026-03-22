Godinama je Orbanova vlada Moskvi pružala ključan uvid u osjetljive rasprave u EU-u, kako putem fizičkog pristupa svojih saveznika u mađarskoj vladi, tako i kroz prodor ruskih hakera u računalne mreže mađarskog Ministarstva vanjskih poslova, reklo je nekoliko sadašnjih i bivših europskih sigurnosnih dužnosnika, uključujući Ferenca Fresza, bivšeg čelnika mađarske Službe za kibernetičku obranu koji je govorio o ruskim hakerskim napadima, piše Washington Post.

Ministar vanjskih poslova Szijjarto redovito je tijekom pauza na sastancima EU-a telefonirao kako bi svom ruskom kolegi Sergeju Lavrovu davao „izravna izvješća o onome o čemu se raspravlja” i mogućim rješenjima, rekao je jedan od europskih sigurnosnih dužnosnika.

Kroz takve pozive „svaki pojedini sastanak EU-a godinama je u biti imao Moskvu za stolom”, rekao je dužnosnik.

Szijjarto je od početka ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu 2022. godine obavio 16 službenih posjeta Moskvi, posljednji 4. ožujka kada se sastao s predsjednikom Vladimirom Putinom. Szijjarto nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Ministar je oštro odbacio ove navode uglednih novina te pozvao Donalda Tuska u Mađarsku (Poljak tvrdi da se to već dulje vrijeme zna i da pazi što govori pred njime).

- Umjesto širenja laži i lažnih vijesti, dođite u Budimpeštu podržati opoziciju! Prošli put je uspjelo... nama - odgovorio mu je.

- Lažne vijesti kao i uvijek. Govorite laži kako biste podržali Tisza stranku da ima proratnu marionetsku vladu u Mađarskoj. Nećete je imati - poručio je poljskom ministru vanjskih poslova, Radoslawu Sikorskom.