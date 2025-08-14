Velika akcija kod Dubrovnika: HGSS, policija i mještani spasili muškarca (79) na kupalištu

HGSS stanica Dubrovnik je jučer zaprimila dojavu kako je 79-godišnjak izvučen iz mora na kupalištu Bugovina u Čilipima s vidljivim ozljedama. Izašli su na teren, a na mjestu događaja već su se nalazili mještani, pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čilipi te policija, koji su započeli s pružanjem prve pomoći.

- Članovi HGSS-a pružili su dodatnu pomoć u zbrinjavanju i transportu osobe, koja je potom u 19:51 sati predana timu Hitne medicinske pomoći na daljnju medicinsku obradu.HGSS Dubrovnik zahvaljuje svim mještanima i pripadnicima DVD-a Čilipi na iznimno brzoj reakciji i kvalitetnoj suradnji tijekom ove intervencije - stoji u objavi.