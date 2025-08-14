Obavijesti

News

Komentari 0
IZVUKLI GA IZ MORA S VIDLJIVIM OZLJEDAMA

Velika akcija kod Dubrovnika: HGSS, policija i mještani spasili muškarca (79) na kupalištu

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Velika akcija kod Dubrovnika: HGSS, policija i mještani spasili muškarca (79) na kupalištu
Foto: HGSS Dubrovnik

HGSS Dubrovnik je u svojoj objavi zahvalio svim mještanima i pripadnicima DVD-a Čilipi na iznimno brzoj reakciji i kvalitetnoj suradnji tijekom ove intervencije

HGSS stanica Dubrovnik je jučer zaprimila dojavu kako je 79-godišnjak izvučen iz mora na kupalištu Bugovina u Čilipima s vidljivim ozljedama. Izašli su na teren, a na mjestu događaja već su se nalazili mještani, pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čilipi te policija, koji su započeli s pružanjem prve pomoći.

- Članovi HGSS-a pružili su dodatnu pomoć u zbrinjavanju i transportu osobe, koja je potom u 19:51 sati predana timu Hitne medicinske pomoći na daljnju medicinsku obradu.HGSS Dubrovnik zahvaljuje svim mještanima i pripadnicima DVD-a Čilipi na iznimno brzoj reakciji i kvalitetnoj suradnji tijekom ove intervencije - stoji u objavi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šefica Hitne koja kaže i laže da hitnjaci ne žele beneficirani staž ima 4000 eura plaću, kuće...
IMOVINSKA HDZ-OVKE

Šefica Hitne koja kaže i laže da hitnjaci ne žele beneficirani staž ima 4000 eura plaću, kuće...

Maja Grba-Bujević u fokusu je nakon nevjerojatne izjave. Malo smo istražili što sve ima u imovinskoj kartici
NEVJEROJATNE SCENE Srndać mu razbio šajbu i uletio u auto: 'Sav sam izgreban, imam i ovratnik'
ŽIVOTINJA JE UGINULA

NEVJEROJATNE SCENE Srndać mu razbio šajbu i uletio u auto: 'Sav sam izgreban, imam i ovratnik'

U mjestu Končanica kod Daruvara vozač je naletio na srndaća. Cijeli je ušao u automobil. Životinja je završila na stražnjem sjedištu automobila. Počeo je skakati po autu, ali su ga svladali, kaže vozač
Sjekira, grablje, lopata i pijani Poljaci: Policija se oglasila o makljaži kod N. Vinodolskog...
'NARUŠAVANJE REDA I MIRA'

Sjekira, grablje, lopata i pijani Poljaci: Policija se oglasila o makljaži kod N. Vinodolskog...

U jednom trenutku Poljak (29) je iz automobila izvadio sjekiru i s njom ušao u kafić...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025