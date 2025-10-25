Velika akcija zagrebačke policije: U jednoj noći ispisali su 521 kaznu. Evo zbog čega sve...

Zagrebačka policija je u noći s petka na subotu provela akciju i utvrdila čak 521 prometni prekršaj. Od toga su 167 prekršaja nepropisne brzine, 37 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 37 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, 15 prekršaja nepropisne uporabe mobitela u vožnji, jedan prekršaj vožnje pod utjecajem droge i 264 ostalih prekršaja.

Prvog dana, najveća koncentracija alkohola u organizmu zabilježena je kod 44-godišnjeg državljanina Albanije koji je upravljao vozilom pod utjecajem 2,2 promila alkohola u organizmu na području Sesveta.

Napominju, da su preventivno-represivnu akciju „Aktivnosti na zaustavljanju nepovoljnog trenda stanja sigurnosti u cestovnom prometu" proveli s ciljem podizanja razine sigurnosti u prometu. Također, sprječavanja počinjenja najtežih prometnih prekršaja prvenstveno vožnje pod utjecajem alkohola i droga kao i s ciljem sprječavanja i sankcioniranja drugih težih prometnih prekršaja koji ugrožavaju sigurnost cestovnog prometa.





- S obzirom na broj utvrđenih prometnih prekršaja koristimo priliku te još jednom pozivamo sudionike u cestovnom prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Vozači, razmislite! Neodgovornim ponašanjem i grubim kršenjem propisa ugrožavate ne samo svoju sigurnost već i sigurnost te živote drugih sudionika u prometu - poručuju.

