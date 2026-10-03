Velika borba za Brazil: Lula i Bolsonarov sin izjednačeni na predsjedničkim izborima...

Brazil u nedjelju izlazi na predsjedničke izbore koji će odlučiti hoće li najveća zemlja Latinske Amerike pratiti regionalni trend skretanja prema konzervativizmu ili odabrati vlastiti put, izvijestio je Reuters.

Premda se očekuje da će ljevičarski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva tijesno pobijediti u prvom krugu glasanja u kojem će sudjelovati 13 kandidata, predizborne ankete upućuju na to da neće osvojiti većinu potrebnu da izbjegne drugi krug.

U drugom krugu 25. listopada će se Lula, junak globalne ljevice koji nastoji osigurati četvrti mandat, vjerojatno sučeliti sa senatorom Flaviom Bolsonarom, sinom bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara.

Lula je u predizbornoj kampanji upozoravao na strano uplitanje u izbore, uključujući nove carine koje je uveo Washington. Njegov mandat je obilježen napetostima s Trumpom, čija je administracija uvela niz carina na robu iz Brazila.

Lulin odnos s Trumpom u suprotnosti je s odnosom između američkog predsjednika i obitelji Bolsonaro koja mu se nastojala dodvoriti posjetima u Bijeloj kući.

- Lula vjeruje da je održavanje neovisnosti (od Sjedinjenih Američkih Država) ključno s obzirom na dobre odnose s Kinom, a naročito u trgovini - kazao je Leonardo Barreto, suosnivač konzultantske tvrtke Think Policy, dodajući da je obitelj Bolsonaro upotrijebila svoj odnos s Washingtonom kako bi poboljšala izglede na izborima.

Obitelj Bolsonaro, pak, "Amerikance smatra nekom vrstom osiguranja, što znači ako dođe do bilo kakvog problema, Amerikanci će biti spremni reagirati", rekao je Barreto.

Lula je izgubio veliku prednost u ovogodišnjoj predizbornoj kampanji, pri čemu većina anketa sada pokazuje da Flavio Bolsonaro uživa podjednaku podršku u drugom krugu.

Unatoč uspjesima poput pada nejednakosti i nezaposlenosti, Lula je imao poteškoća u uvjeravanju birača da mu daju četvrti mandat dok se suočavaju s porastom životnih troškova, velikim dugovima i sve većom moći bandi.

Kako se utrka intenzivirala, predsjednik je najavio niz mjera kako bi se posvetio zabrinutostima glasača, uključujući darežljiviji socijalni program, politike koje bi trebale pomoći obiteljima u dugovima i obračun s internetskim klađenjem, rekao je Rodrigo Russo iz konzultantske tvrtke Control Risks.

Lula "je dobro shvatio da je u opasnosti te je iskoristio moć vlade s nekoliko konkretnih inicijativa kako bi pokušao osigurati glasove potrebne za pobjedu", pojasnio je Russo.

Kandidati nastoje pridobiti sve manji broj neodlučnih birača koji sada čine tek pet posto biračkog tijela, prema anketi tvrtke Quaest objavljenoj u ponedjeljak.

Anketa tvrtke Atlas je u utorak pokazala da su dvojica glavnih kandidata izjednačena u drugom krugu, pri čemu bi Lula dobio 47,6 posto, a Bolsonaro 47,7 posto glasova.

Obiteljska pitanja

Flavio Bolsonaro se tijekom kampanje pozivao na svog oca koji je i dalje popularan među brazilskim konzervativcima te je čak koristio očev avatar generiran umjetnom inteligencijom kako bi započeo predizbornu kampanju.

- Tražim od vas da raširenih ruku prigrlite osobu koju sam izabrao da me zamijeni - rekao je avatar na ekranu predizbornog skupa u srpnju.

Događaj je prouzročio kontroverze jer bivšem predsjedniku nije dozvoljeno javno komunicirati otkako je osuđen, a otkrio je i ovisnost senatora o očevoj popularnosti među biračima desnice.

Lula se također suočio s kontroverzama u obitelji te nije uspio svoju kampanju distancirati od pravnih poteškoća koje prijete njegovom sinu Fabiu Luisu Luli da Silvi kojeg policija istražuje zbog optužbi o trgovanju utjecajem.

Nasilni zločini su također bili među glavnim zabrinutostima birača u anketama, zbog čega su kandidati obećali strože sigurnosne mjere.

Senator Bolsonaro je obećao izgraditi pet najstrožih zatvora poput onih u El Salvadoru, gdje je desničarski predsjednik Nayib Bukele potaknuo čvršće postupke protiv zločina diljem Latinske Amerike.

- Ima mnogo političke koristi od obećavanja strožih kazni - rekao je Robert Muggah, suosnivač think-tanka Igarape Institute.

Lula i sigurnosni dužnosnici ranije su ovog mjeseca predstavili nove mjere radi obračuna s zločinačkim organizacijama koje djeluju u zemlji i izvan njenih granica, no pozvali su na međunarodnu suradnju umjesto intervencija, odbacujući američke izjave koje su bande označile kao "teroriste".

Skandal vezan za sada ugašenu financijsku ustanovu Banco Master zasjenio je rasprave o politikama te obnovio bijes javnosti zbog korupcije uoči izbora.

U središtu skandala je Daniel Vorcaro, bivši čelnik ustanove, koji je ranije ove godine uhićen zbog svoje uloge u navodnoj više milijardi dolara vrijednoj prevari.

Kasnija istraga je otkrila veze Vorcara s nekim od najviših članova političke klase u Brazilu, poput suca Vrhovnog suda Alexandrea de Moraesa ili samog senatora Bolsonara, koji je pod istragom zbog optužbi za pranje novca povezanog sa slučajem.

Slučaj je naglasio "bliske veze i nemoralno ponašanje" čelnika zemlje, kazao je Bryan Harris iz analitičke tvrtke Sabio.

- Sa svakodnevnim novim otkrićima, šokantna vijest u zadnji trenutak još uvijek ima potencijal potpuno preokrenuti utrku - dodao je Harris.