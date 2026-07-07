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Velika Britanija: 'BiH treba visokog predstavnika, a Europa čvršće veze. Želimo stabilnost'

Piše HINA,
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Velika Britanija: 'BiH treba visokog predstavnika, a Europa čvršće veze. Želimo stabilnost'
Foto: Yves Herman
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Britanski ministar za Europu Stephen Doughty potvrdio je kako London očekuje imenovanje novog visokog predstvanika za BiH s punim ovlastima koji bi na taj način podupro provedbu reformi

Britanski ministar za Europu Stephen Doughty, koji boravi u radnom posjetu Bosni i Hercegovini, potvrdio je kako London očekuje imenovanje novog visokog predstvanika za BiH s punim ovlastima koji bi na taj način podupro provedbu reformi.

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- Ostajemo apsolutno posvećeni ulozi visokog predstavnika, ali i tome da taj visoki predstavnik zadrži ovlasti, uključujući i bonske i da radi svoj posao. Želimo ovdje vidjeti mir, stabilnosti i razvoj institucija u narednim godinama dok se ne ispune uvjeti pet plus dva - kazao je Doughty za TV Federacije BiH (FTV) u ponedjeljak navečer, uoči sastanka s ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem planiranim za utorak.

Time je potvrdio kako Velika Britanija ostaje uz države članice Vijeća za provedbu mira u BiH (PIC) koje kao pretpostavku za zatvaranje Ureda visokog predstavnika (OHR) postavljaju provedbu pet ciljeva i dva uvjeta definiranih još 2008. godine. BiH je do sada ispunila samo jedan od dva uvjeta a to je potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom.

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U BiH je trenutačno obnašatelj dužnosti visokog predstavnika američki diplomat Louis Crishock a iz Upravnog odbora PIC-a potkraj lipnja su najavili kako očekuju da će novi visoki predstavnik u punom mandatu biti imenovan do 14. srpnja.

Do sada nema naznaka da su se približila stajališta utjecajnih država članica PIC-a o kandidatima. Velika Britanija je u bloku koji čine Francuska i Njemačka, a koji se protivio kandidaturi talijanskog dipoomata Antonija Zanaradi Landija. Njega je pokušao nametnuti Washington.

Ministar Doughty sada je istaknuo kako da budući visoki predstavnik mora imati povjerenje svih zajednica i međunarodnih partnera, kao i potrebne kompetencije za obavljanje te funkcije.

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- Želimo da se naprave nužni iskoraci u ključnim reformama, ali i dodatni koraci koji će postaviti Bosnu i Hercegovinu na jasan euroatlantski put. To je naš fokus u suradnji s Bosnom i Hercegovinom - kazao je.

Komentirajući sigurnosno stanje u Europi, Doughty je upozorio da cijeli kontinent trpi posljedice ruskih hibridnih aktivnosti, uključujući dezinformacije i kibernetičke napade, zbog čega je nužna još snažnija suradnja europskih država.

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Na pitanje o mogućim ekonomskim posljedicama aktualnih geopolitičkih kriza odgovorio je izražavajući uvjerenje da europska gospodarstva imaju kapacitet da ih prevladaju, ali je upozorio da će biti potrebno dodatno ulagati u energetsku sigurnost, otpornost lanaca opskrbe i razvoj transportne i komunikacione infrastrukture.

- Moramo se pobrinuti da diljem Europe postavljamo tu infrastrukturu, bilo da se radi o transportnim, energetskim ili komunikacijskim vezama kako bi ojačali otpornost naših gospodarstava diljem kontinenta - rekao je ministar Doughty.

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