Velika Britanija čeka obraćanje: Theresa May podnosi ostavku?

Britanski mediji objavili su jučer kako očekuju da Theresa May danas objavi da odlazi s mjesta britanske premijerke.

May je, podsjetimo, napustilo nekoliko ministara, ukupno čak 36 članova vlade do sada, te i predsjednica vladajuće Konzervativne stranke u Donjem domu britanskog parlamenta Andrea Leadsom koja je bila jedna od zagovornica Brexita, ali je rekla je da više ne podržava pristup vlade. Mediji na otoku pišu da je May čekala s ostavkom da se privede kraju kampanja za izbore za Europski parlament.

Ostavku bi navodno trebala podnijeti nakon sastanka s predsjednikom odbora Konzervativne stranke, Grahamom Bradyjem.

Who wants to be Britain's next prime minister? As Theresa May faces pressure to resign, @Reuters looks at some of the Conservatives who have either said they plan to, or are widely expected to run for the leadership https://t.co/A317nKjnyg pic.twitter.com/8AL9nEP0BF