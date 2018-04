Velika drama unuka Franje Tuđmana: One ne vole HDZ!

Unuci i unuke dr. Franje Tuđmana pokrenuli su web stranicu posvećenu svome djedu, ocu nacije. Stranicu www.tudjman.hr potpisuje uredništvo koje čine Dejan Košutić, Siniša Košutić, Nina Tuđman Vuković, Ivana Tuđman, Ana-Marija Tuđman i Nera Tuđman. Nakladnici su obitelji Tuđman i Košutić. Najviše pažnje javnosti privukla je neočekivanim političkim stavovima Nera Kristina Tuđman, studentica prava, kći Franjina sina Stjepana. Istupila je iz Plenkovićeva HDZ-a zbog Istanbulske konvencije i, općenito, Plenkijevih “lijevih skretanja”.

- Ne podržavam ni ustaše ni partizane koji su činili zločine, kao ni općenito ljude koji su činili zlo. Marka Perkovića upoznala sam još kao klinka na njegovom nastupu u Novoj Gradiški. Bila sam već na nekoliko Thompsonovih koncerata. Uopće ne vidim što je sporno u tom lijepom hrvatskom pozdravu ‘Za dom spremni’... - rekla je Nera Kristina.

Mogla je pitati djeda. Franjo Tuđman puno je puta rekao da su obilježja HOS-a i pozdrav “Za dom spremni podvala onih koji Hrvatskoj ne žele dobro.

- Ja znam da je među tim mladićima bilo hrvatskih fanatika i hrvatskih ljudi koji su imali hrvatske ideale. Začuđujuće je da nasjedaju onima koji im oblače crne košulje i fašističke oznake iz izgubljenog Drugog svjetskog rata - rekao je Tuđman.

'Sabor u NDH nije mogao čuvati našu suverenost'

Što bi bilo od Njemačke da se nastavila na crnokošuljaškim ili smeđokošuljaškim tradicijama? To je bila jedna od glavnih smetnji za međunarodno priznanje Hrvatske, rekao je tad Franjo Tuđman, koji je smatrao da ustaška obilježja Hrvatskoj nameće Kontraobavještajna služba JNA (KOS) kako bi je ocrnili u svijetu i time dobili izgovor za razaranja.

No čini se da unuke i unuci nisu čitali ni sve tekstove koje su objavili na svojoj stranici, jer se na njoj nalazi rani Tuđmanov govor, u kojemu kaže:

- Hrvatski sabor obnovljen u Pavelićevoj NDH, koja je slijedila i dijelila sudbinu osovinskih fašističkih sila i Hitlerova europskog poretka, nije, naravno, mogao ispuniti zadaću nositelja i čuvara hrvatske državne suverenosti. Tu povijesnu ulogu, u ratnim okolnostima Drugog svjetskoga rata, preuzeo je ZAVNOH, kao revolucionarni Sabor, ustanovljenjem Federalne Države Hrvatske, u okviru avnojevskih načela o pravu svakoga, pa i hrvatskog naroda na samoodređenje do odcjepljenja. Uspostavom Federalne Države Hrvatske u antifašističkom ratu hrvatski se narod našao na strani pobjedničkih demokratskih sila SAD-a, Velike Britanije i SSSR-a. Ne može biti nikakve dvojbe da to bijaše preduvjetom za međunarodno priznanje odluka ZAVNOH-a i AVNOJ-a o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i otoka hrvatskoj domovini, a isto tako i za poratno ustavno reguliranje suverenosti Hrvatskoga sabora.

- Isto tako - rekao je Tuđman u istom govoru - ne može biti dvojbe o tome da je jednostranački komunistički sustav bio glavnom zaprekom za stvarno priznanje prava hrvatskoga i svakoga drugoga naroda na samoodređenje do odcjepljenja, koje je bilo proklamirano u svim poratnim ustavima SFRJ. Ali isto tako ni o tome, da to ustavom zajamčeno, u stvarnosti prikraćeno, a međunarodno priznato pravo, pruža legalnu polaznu osnovu za puno ostvarenje državne suverenosti Hrvatske. A ova se na temelju ukupnoga povijesnoga iskustva, kako onoga iz ranije povijesti, tako i iz svega ovoga od 1918., te novijega od 1945. pa do najnovijega od 1974., može ostvariti jedino na konfederativnim osnovama, kao savez slobodnih i suverenih država. One što za takvu konfederaciju ne nalaze uzora upućujemo na suvremeni primjer stvaranja Europske zajednice...

Zalagao se za pomirbu partizana i ustaša

Franjo Tuđman zalagao se za pomirbu djece partizana i ustaša, za skandinavizaciju Balkana - zemalja bivše Jugoslavije, između kojih nije vidio kineske zidove nego prostor suradnje. Tuđman nije bio ni etnički ekskluzivist, jer mu se kći udala u Srbiju, a unuk Dejan Košutić - nakon njegove je smrti neko vrijeme živio na relaciji Zagreb - Beograd. No čini se da su to bila druga vremena.

Nera Kristina Tuđman dala je opširan intervju za Hrvatski tjednik, u kojem je opisala kako je u tu stranku ušla zbog Karamarka, a izlazi zbog Plenkovića.

- Na izlazak sam se spontano odlučila kad sam čula da je premijer i predsjednik naše stranke odlučio ratificirati Istanbulsku konvenciju. O tome se ni s kim nisam konzultirala - rekla je Nera Kristina opisujući trenutak u kojem je odlučila upisati se u HDZ.

- Bilo je to onda kad su Tomislav Karamarko i Milijan Brkić došli mojoj baki (mislim da je to bilu u listopadu 2012.) i donijeli nam članske iskaznice, uz jednu važnu napomenu: ‘Nismo došli k vama da bismo vas vratili u HDZ nego smo došli da HDZ vratimo Tuđmanima’! Naravno da sam onda i ja prihvatila da uđem u HDZ.

Inače - dodala je Nera - ako niste znali, prethodno je Sanader elegantno eliminirao iz stranke moju baku i mog oca prilikom izrade novih članskih iskaznica. Usput, u vrijeme Sanadera niti slika moga dide nije se smjela vidjeti u središnjici HDZ-a.

Nera se razočarala i u Kolindu Grabar Kitarović.

- Do sada mi je - rekla je - bila izrazito draga, a sad sam malo razočarana s obzirom na to da je i ona dala podršku Istanbulskoj konvenciji...

Tuđman htio modernizirati državnu upravu

Kada danas čita Tuđmanove tekstove, čovjek bi se s Nenadom Ivankovićem mogao zapitati - predsjedniče, što je ostalo? Na stranici www.tudjman.hr navode se brojni citati pokojnog predsjednika koji pokazuju da je od njegovih ideala ostalo malo toga.

Tuđman, među ostalim, kaže:

- Naša demokratska vlada preuzima Hrvatsku u zabrinjavajućem stanju gospodarske osiromašenosti i općeg zaostajanja za Europom. Potrebno je što prije iznaći putove za izlaz iz društvenog vlasništva i stvoriti uvjete za pravnu i financijsku sigurnost svih gospodarsko-poduzetničkih pothvata. Da bismo našli najpovoljnija i najbrža rješenja za izmjenu vlasničkih odnosa, za potrebnu denacionalizaciju i reprivatizaciju, za učinkovit porezni sustav i bankovno i burzovno poslovanje valja nam angažirati, uza sve naše, i mjerodavne strane stručnjake...

A kako je danas? Bitno lošije no onda. Tad smo, u odnosu na tranzicijske zemlje, bili drugi od vrha. Danas smo drugi od dna i čekamo da nas Bugarska pretekne pa da ostanemo zadnji. Lošije su jedino istočne republike SFRJ, ali to sigurno nije utjeha.

- Tuđman navodi još jedan cilj:

Ustanovljenje poretka pravne države i modernizacija državne uprave. Preduvjet svake istinske demokracije jest dosljednost u podjeli i odgovornosti zakonodavne, izvršne i sudske vlasti.

Medu prvotnim našim zadaćama mora biti posvemašnja depolitizacija sudstva i osiguranje njegove potpune neovisnosti. Debirokratizacija i modernizacija ukupne državne uprave zahtijeva organizacijsko preustrojstvo te kadrovsku i tehnološku obnovu...

O tome koliko je ovaj cilj ostvaren dovoljno govore dvije tri riječi: “sinkopa”, “društveno koristan rad”, “guljenje krumpira”...

- U demokratskoj Hrvatskoj mora konačno nestati podjela ljudi na građane prvog i drugog reda, na pobjednike i poražene, na podobne i nepodobne, na povjerljive i neprijatelje - rekao je djed Franjo pa dodao:

- Težimo stvaranju društva u kojem će ljudske i radne sposobnosti te građanske i moralne vrline, a ne podrijetlo i svjetonazorsko opredjeljenje, određivati položaj i vrijednosne sudove o pojedincu u društvu....

Nikud bez stranačke knjižice

A što je stvarnost? To da se bez stranačke knjižice ne možete zaposliti ni kao portir.

- Demografsko oživljavanje. Ukupnom dosadašnjom politikom u zadnjih nekoliko desetljeća, hrvatsko nacionalno biće dovedeno je u stanje demografske ugroženosti. Osim promjene opće duhovno političke klime potrebno je poduzeti hitne i svrhovite korake kako radi sprječavanja daljeg odlaska naših građana u svijet tako i radi podizanja nataliteta.

Što reći o ovome? Egzodus je nikad veći.

