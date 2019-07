Velika evakuacija u Frankfurtu radi bombe iz 2. svjetskog rata

Oko 500 kilograma teška bomba iz 2. svjetskog rata biti će u nedjelju uklonjena iz njemačkog grada Frankfurta nakon višednevnog planiranja cijele akcije te evakuacije preko 16.000 stanovnika tog dijela grada, koja će trajati skoro cijeli dan.

Neeksplodirana bomba američkog je podrijetla i otkrivena je tijekom građevinskih radova.

A WW2 bomb in Frankfurt's Ostend is to be defused on Sunday. It's necessary to leave the complete marked area (👉 https://t.co/bRnyAx1Dwg) until 8 AM on July 7. All information summed up here 👉 https://t.co/EF3bvsOI2p. Please follow @feuerwehrffm & @Polizei_Ffm for latest news! pic.twitter.com/4N5LHGnGsC