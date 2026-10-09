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ODLUKA VLADE

Velika Gorica više nije dio Urbane aglomeracije Zagreb

Piše HINA,
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Velika Gorica više nije dio Urbane aglomeracije Zagreb
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
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Urbana aglomeracija Zagreb je ustrojena 2016. godine temeljem ranije važećeg Zakona o regionalnom razvoju RH, pri čemu je u njezin sastav ulazilo 30 jedinica lokalne samouprave - 11 gradova i 19 općina.

Odlukom o utvrđivanju sastava Urbane aglomeracije Zagreb, koju je Vlada donijela na sjednici u petak, uspostavlja se novo samostalno veće urbano područje Velika Gorica.

Urbana aglomeracija Zagreb je ustrojena 2016. godine temeljem ranije važećeg Zakona o regionalnom razvoju RH, pri čemu je u njezin sastav ulazilo 30 jedinica lokalne samouprave - 11 gradova i 19 općina.

U skladu s odredbama novog Zakona ispunili su se preduvjeti za uspostavu novog samostalnog urbanog područja Velika Gorica, slijedom čega su predstavnička tijela Grada Velike Gorice te općina Kravarsko, Orle, Pisarovina, Pokupsko i Rugvica donijela odluke o izlasku iz obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb, navela je ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Mikuš Žigman.

Dodala je kako je predloženo, temeljem suglasnosti predstavničkog tijela Grada Ivanić Grad, da se i on uključi u ovo urbano područje. 

Stoga se ovom odlukom utvrđuje novi sastav Urbane aglomeracije Zagreb koji obuhvaća 24 jedinice lokalne samouprave - gradove Zagreb, Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedjelja, Sveti Ivan Zelina, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Pušća, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće.

Sastav većeg urbanog područja Velika Gorica obuhvaća sedam jedinica lokalne samouprave: gradove Velika Gorica i Ivanić-Grad te općine Kravarsko, Orle, Pisarovina, Pokupsko i Rugvica.

Ustrojavanje urbanih područja propisano je radi učinkovitog planiranja, koordinacije i provedbe politike održivog urbanog razvoja.  Urbana područja ustrojavaju se kao urbane aglomeracije (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek), veća urbana područja s više od 35.000 stanovnika, koja nisu uključeni u urbane aglomeracije i manja urbana područja s manje od 35.000 stanovnika, a čija središnja naselja imaju više od 10.000 stanovnika ili su sjedišta županija. 

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