Velika međunarodna policijska akcija: Uhićeno 78 osoba zbog krijumčarenja migranata

Najmanje 77 osoba uhićeno je u Španjolskoj, a još jedna u Alžiru u međunarodnoj policijskoj operaciji kojom je razbijena jedna od najvećih kriminalnih mreža za krijumčarenje migranata, droge i oružja preko Sredozemlja, priopćila je u petak španjolska policija. Dodala je da je istraga pokrenuta 2023. godine i nije povezana s migrantskom krizom u Ceuti. Policija je provela 17 pretraga na području Alicantea, Almeríje, Cartagene, Murcije i Ibize te zaplijenila 18 brzih plovila za krijumčarenje droge, ukupne vrijednosti veće od pet milijuna eura.

Prema rezultatima istrage, organizacija je djelovala kao svojevrsna logistička tvrtka za ilegalni pomorski prijevoz između Europe i Alžira. U jednom smjeru prevozila je sintetičke droge, posebice MDMA, oružje i eksploziv prema alžirskoj obali, dok je u povratku istim plovilima prevozila migrante koji su nezakonito ulazili na španjolske obale.

Istražitelji navode da je mreža odgovorna za najmanje 64 migrantska pothvata u kojima je u Španjolsku uvedeno više od 2000 osoba, uz prihod veći od 24 milijuna eura. Migrantima su za prijevoz naplaćivali i do 12.000 eura, a koristili su plovila duga do 14 metara s četiri motora.

Od 77 osumnjičenih uhićenih u Španjolskoj, 27 ih je završilo u istražnom zatvoru zbog sumnji za kaznena djela organiziranog kriminala, trgovine ljudima, krijumčarenja droge, oružja, streljiva i eksploziva, pranja novca, iznude, ilegalnog zatočenja i drugih kaznenih djela.

U operaciji su sudjelovale i vlasti Alžira, Francuske, Portugala i Poljske, uz koordinaciju europske policijske agencije Europol.

Istražitelji tvrde da je kriminalna skupina razvila sustav "dvostrukog toka". Tijekom odlaznih plovidbi prevozila je drogu i oružje prema Alžiru, dok je u povratku koristila ista plovila za prijevoz migranata prema obalama Almeríje, Murcije, Cartagene, Alicantea i Ibize.

Mreža je, prema policijskim podacima, imala operativne baze u pokrajinama Andaluziji, Murciji, Valenciji i Balearskim otocima, kao i veze u Francuskoj, Portugalu, Italiji i Poljskoj. Istražitelji navode da je surađivala s međunarodnim kriminalnim organizacijama, među kojima su nizozemsko-belgijska "Mocro Mafia" i kriminalne strukture iz Marseillea.

Tijekom pretraga policija je zaplijenila 15.000 tableta MDMA-a, 61 kilogram hašiša, pola kilograma kokaina, metamfetamin, revolver, streljivo, četiri vozila, 725 litara benzina, satelitske telefone, GPS uređaje, satelitske antene, opremu za šifriranu komunikaciju i više od 26.000 eura u gotovini.