KRUŽIO I HELIKOPTER
Velika pljačka na Viru! Ukrali novac iz zaštitarskog kombija
Na Viru je u utorak bila pljačka, potvrdila nam je zadarska policija, a zbog velike pljačke iznad mjesta je kružio i helikopter.
Kako doznaje Zadarski list, opljačkan je kombi zaštitarske službe s pozamašnim iznosom. Vozilo, navodno, u trenutku pljačke nije bilo zaključano.
Na terenu se pojavilo puno policije, a iznad mjesta je kružio je i helikopter.
Kako nam je potvrdila policija u tijeku je kriminalističko istraživanje.
