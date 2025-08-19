Velika pljačka na Viru! Ukrali novac iz zaštitarskog kombija

Na Viru je u utorak bila pljačka, potvrdila nam je zadarska policija, a zbog velike pljačke iznad mjesta je kružio i helikopter.

Kako doznaje Zadarski list, opljačkan je kombi zaštitarske službe s pozamašnim iznosom. Vozilo, navodno, u trenutku pljačke nije bilo zaključano.

Na terenu se pojavilo puno policije, a iznad mjesta je kružio je i helikopter.

Kako nam je potvrdila policija u tijeku je kriminalističko istraživanje.

