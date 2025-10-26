Obavijesti

Komentari 0
Velika poplava 1964.: 'Sava je nosila. Zagrebom su umjesto riba plivali pajceki i pilići...'

Piše Bogdan Blotnej,
Velika poplava 1964.: 'Sava je nosila. Zagrebom su umjesto riba plivali pajceki i pilići...'
Foto: Hrvatske vode

Sava se 25. listopada 1964. na više mjesta preliva preko nasipa na područje tadašnjih općina Susedgrad, Trešnjevka, Trnje, Peščenica i Remetinec (danas Novi Zagreb). Više od pola Trešnjevke je pod vodom

Što smo mogli napraviti? Ništa. Tog 25. listopada 1964. Sava je plavila sve što je stigla. Imali smo drveni čamac, kojeg je nosilo nas šest. Nije tad bilo motora za čamac na raspolaganju, već samo vesla. Tako smo spašavali ljude.

