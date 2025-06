Velika potraga Ivane iz Austrije: Moja majka zatrudnila je 1985. u Dalmaciji, želim naći svog oca

Ne znam zna li uopće moj otac za mene, majka mi nije znala to reći, no znam da ću ga tražiti dok ga ne pronađem. Mama je informacije o potencijalnim očevima dugo tajila, a i ono što mi je rekla kroz godine to je sitno, nedovoljno da bi nešto konkretno saznala. Rekla mi je da se otac zove Ivan ili Miljenko i da su se upoznali u bivšoj diskoteci Rošo u Salima na Dugom otoku, za Veliku Gospu, 1985. Danas nakon pola godine aktivne potrage za ocem znam da mu ime nije Ivan, već vjerojatno Miljenko. Tim riječima je neobičnu životnu priču započela Ivana Mujan (39). Rodila se u Zadru, a od devetog mjeseca njezina života živi u Austriji.

Oduvijek se pitala tko joj je otac, no majka joj nije mogla puno pomoći. Kroz odrastanje Ivana je radoznalo postavljala pitanja o njemu.

- U tinejdžerskim godinama usudila sam se majku pitati tko mi je otac. Tad mi je samo rekla da se zove Ivan i da je ribar. No u to vrijeme nisam ništa mogla s tim informacijama. S 20 godina postavila sam joj isto pitanje, no odgovor je bio drugačiji. 'Zove se Miljenko i radio je u Industrogradnji' - prisjeća se Ivana, koja je prošle godine godine krenula s objavama na njezinu Facebook profilu da "traži tatu".

Kako kaže, shvatila je stari ona, ali stari i njen otac. Svjesna je da ne može dobiti utrku s vremenom. Bila joj je grozna pomisao da joj otac može umrijeti i da ga možda neće upoznati. Dugo vremena nije ni imala ideju kako krenuti tražiti jer "kako ćeš nekoga tražiti znaš li samo da je Ivan ribar ili Miljenko iz Industrogradnje?".

- Moja majka Milka (66) iz Žitnića tad je radila u Tvornici sardina Mardešić u Salima na Dugom otoku, moguće da je i taj muškarac radio za istu firmu kao ribar ili vozač kamiona... Svi pokušaji da saznam informacije od rođene majke bili su neuspješni. Lagala mi je te se zvao Ivan i bio ribar, te Miljenko i radio u Industrogradnji. Ne znam zna li moj otac za mene, ni na to mi mater nije mogla odgovoriti... - napisala je Ivana u jednoj od prvih objava na Facebooku i zatražila pomoć.

Išla i na DNK testiranje

Objave je podijelila u više grupa, a nakon nekog vremena javio joj i član obitelji "ribara Ivana s Paga".

On ju je spojio s muškarcem za kojega je mislila da je možda njen otac.

- Obuzele su me emocije kad smo stupili u kontakt. Čak smo i izgledom slični, a Ivan je u tom periodu, kad sam začeta, bio s mojom majkom Milkom. Sve je na prvu imalo smisla. Ispričao mi je da kad je čuo da je moja majka rodila, pomislio da bi mogla biti njegova, pa je i on tragao za mnom - prisjeća se trenutka kad joj se javio ribar Ivan.

Odlučila mu je poslati DNK test kako bi doznali je li on njezin otac, odnosno je li ona njegova kći.

Sa stranice My heritage naručila je dva DNK kompleta za testiranje. Ivanu je poslala njegov te su se oboje testirali i poslali uzorke u Njemačku, a oni ih šalju u Ameriku.

- Cijela ta procedura, slanja testa i čekanja, trajala je dva do tri mjeseca. Činilo se kao cijela vječnost. Mi smo cijelo to vrijeme razgovarali, povezali se i zbližili. Bili smo gotovo sigurni da bi to moglo biti to - objašnjava.

- Sve dok 7. siječnja ove godine nisu stigli rezultati. Bili su negativni. A mi smo mislili, htjeli, nadali se da će biti pozitivni - prisjeća se tog dana Ivana s tugom u glasu.

Bila je šokirana, razočarana. Nazvala je Ivanovu nećakinju jer, kako kaže, nije imala snage nazvati Ivana.

- Pokušala sam na njezin savjet osvježiti stranicu, možda će se nešto promijeniti u rezultatima. Nakon nekog vremena morala sam prekinuti telefonski razgovor jer od plača nisam mogla razgovarati. Nazvala sam Ivanova rođaka koji živi blizu njega i zamolila ga da mu on osobno kaže - rekla je Ivana.

Nakon što je DNK potvrdio da joj Ivan nije otac, krenula je u potragu za Miljenkom.

'Ne osuđujem majku'

- Mama mi je s mojih 20 godina ispričala da je moj otac Miljenko, koji je tad radio na otoku tog ljeta 1985. godine u Industrogradnji. Navodno, kad je shvatila da je trudna, on je već otišao s otoka pa mu nije mogla to reći. Prije toga je bila s Ivanom, koji je tad bio na brodu. Kasnije su se pomirili, ali mama je otišla u Žitnić, potom me rodila u Zadru i ubrzo smo se preselile u Beč. Ivan je znao da je trudna, ali kako je mama odjednom nestala iz njegova života, nije znao ništa ni o meni ni o mom imenu. Ja od mame nisam mogla saznati ništa više jer nije htjela o tome pričati. Bila je to samo jedna noć i navodno velika sramota za nju, pogotovo za to vrijeme - govori nam Ivana, koja misli da joj je mama ipak trebala reći istinu.

- Ne osuđujem ja majku. Ali trebala je biti iskrena i reći kako je zaista bilo kad ju je njezino dijete počelo ispitivati. Bez sramote i bez straha - rekla je Ivana.

Dodaje da je nedavno pronašla novi trag o Miljenku i čeka rezultate DNK testiranja. Ovaj put taj trag pronašla je u Krapinsko-zagorskoj županiji.

- Tražit ću ga zauvijek ako treba. Vjerojatno ni ne zna da postojim. Ne planiram ga uznemiravati, ako neće htjeti kontakt, dobro, ali moram mu reći da postojim. Vjerujem da ćemo se pronaći. Prije manje od godinu dana imala sam nula informacija, danas imam naizgled malo, ali u odnosu na prošlu godinu imam mnogo, a to su ljudi koje sam kroz potragu upoznala - rekla nam je Ivana i dodala:

- Želim da mi tata zna, ma kako se zvao i gdje god bio, ja njega ne osuđujem. A ako ga nađem, neću javno reći tko je on. Želim ga naći živog i da provedemo ostatak vremena.

Iako su stotine ljudi podijelile njezinu priču na društvenim mrežama, a mnogi su joj se javili s riječima podrške i vlastitim iskustvima, Ivanina potraga još nema sretan kraj. Dio njezina identiteta i dalje nedostaje - i ona ne može, niti želi, odustati dok ga ne pronađe.