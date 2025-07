Velika potraga kraj Belišća: Dječak (9) skočio je spasiti brata i onda nestao u rijeci...

Prava noćna mora odigrala se pred očima četvero djece i njihove majke u ponedjeljak predvečer, na obali Drave u Belišću kraj Valpova. Sedmogodišnji dječak upao je u rijeku koja ga je odmah počela nositi, a devetogodišnji brat i mama skočili su za njim da ga spase. Na kraju je mamu i dječaka izvukao čovjek koji je na pozive upomoć dotrčao iz obližnjeg fitnes kluba, odmah uskočio u rijeku, ali nije stigao spasiti i drugog dječaka, koji je potom nestao pod vodom. Sve je to gledalo drugo dvoje djece na obali.

Naime, 31-godišnja D. M. iz Bistrinaca pošla je sa svojih četvero malodobne djece u ponedjeljak kasno popodne na obalu Drave, na pješčani dio na kojemu često obitavaju ribiči dok pecaju. Nisu se namjeravali kupati, ali je najmlađi od njih sjeo na rub i močio noge u rijeci. Iznenada je skliznuo u nju i odmah se našao u velikoj dubini.

HGSS u potrazi za nestalim djetetom u Dravi kod Belišća | Foto: HGSS/PIXSELL

- Nikad se nisu išli tu kupati. Ne znam zašto je sad došla tu. Nisam bio s njima jer sam radio. Mali je skliznuo u vodu, stariji je skočio za njim, a onda i žena. Oni ne znaju baš dobro plivati, a u ovom dijelu Drave, kraj mosta, snažne su struje i virovi. Da taj neki čovjek nije sve to vidio i skočio za njima, ostao bih bez svih troje. Ovako je on uspio spasiti ženu i malog, dok je starijeg struja brzo nosila do iza mosta. Zadnji put je viđen nekoliko trenutaka poslije, iza mosta, nekih 300-tinjak metara od tog dijela gdje su se nalazili - još u šoku priča otac djece K. M., koji je došao na obalu s roniocima, spasiocima i policijom čekati hoće li pronaći njegova sina.

Nesretni otac kaže da ne zna tko je čovjek koji je spasio njegovu ženu i dijete. Da zna, zahvalio bi mu se.

Mama D. M. i spašeni dječak završili su u bolnici, a već idući dan pušteni su kući. I nesretna žena došla je s mužem na obalu gledati kako ronioci zaranjaju u mutnu Dravu, tražeći njihovo dijete.

Potraga za dječakom započela je oko 20 sati, nakon što je sve službe ‘na noge’ podigao HGSS, koji je dobio dojavu o utapanju. Na Dravi su se odmah našli više čamaca, bespilotna letjelica, deset članova HGSS-a i ronioci specijalne policije PU Osječko-baranjske koji su potragu za dječakom proširili na maksimalno područje i ronili do pola jedan u noći ne bi li pronašli dijete. Istovremeno se pretraživala i cijela obala. Potraga je nastavljena odmah ujutro, no ništa nije davalo rezultate. Oko podneva je obustavljena, odnosno nastavlja se sonarima i čamcima.

- Teško mi je sve to gledati, ta neizvjesnost. Dođe mi da skočim u Dravu dalje ga tražiti makar se i ja utopio - kaže očajni otac.