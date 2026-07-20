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Potraga za trojicom muškaraca

Velika potraga na Savi još traje: 'Češljamo teren u nadi da ćemo ipak nekoga pronaći...'

Piše Ivan Jukić,
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Velika potraga na Savi još traje: 'Češljamo teren u nadi da ćemo ipak nekoga pronaći...'
Foto: HGSS
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Iako je vodostaj Save trenutačno nizak, Filipović upozorava da rijeka i dalje predstavlja veliku opasnost zbog snažne struje i brojnih vrtloga

Policija, Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) i Hrvatski Crveni križ još uvijek provode opsežnu potragu za trojicom muškaraca koji su nestali u nedjelju na području rijeke Save kod Zagreba. U akciju su uključeni dronovi, plovila i sve raspoložive službe, a potraga se odvija duž obala rijeke. O nestalim muškarcima još uvijek nema traga. Njihovi osobni dokumenti pronađeni su u blizini ulaza u rijeku Savu, što je dodatno usmjerilo potragu na to područje.

O tijeku akcije za Dnevnik Nove TV govorio je Filip Filipović iz HGSS-a Zagreb.

- Ljudi su zadnji put viđeni u nedjelju oko 16 sati, a mi smo alarmirani tek u ponedjeljak oko 14 sati. Pretražuju se obale rijeke Save u nadi da će se možda naći netko tko se možda uspio uhvatiti, ako su oni stvarno u rijeci. Krenula je jedna ekipa iz Zagreba, s područja Rugvice gdje su oni zadnji put viđeni u nedjelju i jedna iz Novske - objasnio je Filipović.

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Dodao je kako se očekuje da će se dvije ekipe HGSS-a susresti oko 20 sati.

- Češljamo teren u nadi da ćemo ipak nekoga naći - rekao je.

Iako je vodostaj Save trenutačno nizak, Filipović upozorava da rijeka i dalje predstavlja veliku opasnost zbog snažne struje i brojnih vrtloga.

- Prosjek je pet kilometara na sat njenog toka, ali ima puno matica, puno zavoja na kojima ona ubrzava i rola se unazad. Puno je tu građe i stabala koja mijenjaju njen tok i stvaraju se vrtlozi. Može se svašta dogoditi - upozorio je Filipović.

Potraga se nastavlja do mraka, a spasilačke službe i dalje intenzivno pretražuju rijeku i njezine obale u nadi da će pronaći nestale muškarce.

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