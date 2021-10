Sjećate se prošle zime, bure u Dalmaciji i snijega u ostalim krajevima Hrvatske. Meteorolozi upozoravaju da nas upravo takva zima čeka i ovu godinu. No, ne samo u Hrvatskoj nego diljem Europe očekuju se oluje, poplave, zimske oborine i nabujale rijeke.

Predviđaju se oluje i jaki vjetrovi diljem Španjolske i južne Francuske te brojne promjene vremena.

- Neke od najjačih oluja najvjerojatnije će se dogoditi negdje u južnoj Francuskoj, Španjolskoj ili Portugalu ove zime, upozorio je meteorolog Tyler Roys. I druge dijelove Europe čeka vlažna zima.

Temperature zraka kao i prošlih godina neće biti izrazito niske, odnosno ostaju prosječne u južnim dijelovima Europe. U dijelovima Grčke, Italije i Balkana meteorolog Royst ističe da se mogu popeti i iznad normalnih zimskih temperatura.

No, neće svi dijelovi Europe imati tu sreću po pitanju temperature zraka. Naime, u području središnje Ukrajine prema sjeveru do Latvije i Estonije te do zapada do Slovačke i Poljske očekuju se izrazito niske temperature ispod prosjeka.

Veći dio unutrašnjosti Europe očekuje kiša i snijeg.

Prošlu godinu nestabilno vrijeme ostavilo je snažne posljedice na agrikulturi diljem Europe, no ovu zimu područja Irske, Njemačke, Danske, Norveške i Švedske toga su oslobođene. Dugotrajno sušno vrijeme očekuje se za istočnu Francusku, Njemačku, Švedsku i Norvešku.

Prognoza za četvrtak i petak

Dolazak promjene najavit će i jutro u četvrtak osjetno toplije nego prošlih dana te mjestimična kiša, na sjevernom Jadranu vjerojatno i grmljavina, najavljuje za HRT Tomislava Hojsak iz DHMZ-a.

U svježiji petak kiše će biti u većini krajeva, ponegdje i obilnije, osobito na Jadranu i u obliku pljuskova s grmljavinom.

Tijekom vikenda razmjerno svježe, tijekom subote uz razvedravanje, ali još ponegdje i kišu, osobito u južnijim krajevima. Puhat će umjerena i jaka bura, lokalno i s olujnim udarima. Od nedjelje na kopnu ponovno mjestimice maglovita jutra.

Početkom novoga tjedna mirnije, uz temperaturu zraka i dalje većinom nižu od prosječne te u početku stabilno, a vjerojatnost za kišu raste u utorak.