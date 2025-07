Velika promjena vremena: Stižu oluje, pljuskovi i grmljavina

U ponedjeljak će biti promjenljivo oblačno uz povremena sunčana razdoblja i vrlo nestabilno. Mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme, a uglavnom na zapadu i obilna oborina. Vjetar većinom umjeren jugozapadni, u središnjim i istočnim predjelima uz nestabilnosti prolazno jak do olujan sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno jugo i jugozapadni vjetar, uz jače pljuskove ponegdje olujan. Najviša temperatura zraka uglavnom od 26 do 31 °C, u Gorskoj Hrvatskoj 22 do 26 °C.

U utorak će biti promjenljivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša, a na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu će jugo i jugozapadnjak skretati na sjeverozapadnjak i buru. Minimalna temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 25 °C. Maksimalna uglavnom između 21 i 25, a u Slavoniji i Dalmaciji do 29 °C.

DHMZ je za ponedjeljak izdao narančaste alarme za osječku, riječku i splitsku regiju zbog grmljavinskog nevremena te žuto za zagrebačku, karlovačku, gospićku i kninsku regiju zbog nevremena. Za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Velebitski kanal izdali su žuto upozorenje zbog jakog vjetra.

