Narančasti alarm zbog jakog nevremena. Stigle upute što raditi ako vas uhvati oluja

DHMZ za ponedjeljak prognozira ozbiljnu promjenu vremena. Sa sjeverozapada će postupno pristizati sve više oblaka, a tijekom poslijepodneva i večeri očekuju se kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom.

Ponegdje će nevrijeme biti izraženije, osobito na sjevernom Jadranu i u zapadnim krajevima unutrašnjosti. Na kopnu će puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će prolazno uz nestabilnosti biti jak, ponegdje i s olujnim udarima.

Na Jadranu će slabo do umjereno jugo sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak, dok će prolazno zapuhati i jak sjeverozapadni vjetar s olujnim udarima. Jutarnje temperature kretat će se od 13 do 18 °C, na Jadranu između 20 i 24 °C, dok će najviše dnevne biti uglavnom od 28 do 33 °C.

Posebne upute

Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je upute zbog najavljenog nevremena u ponedjeljak.

U slučaju grmljavinskog nevremena, važno je poduzeti određene mjere opreza kako biste osigurali svoju sigurnost i sigurnost onih oko vas. Upute kojih se potrebno pridržavati u slučaju grmljavinskog nevremena: odgodite sve aktivnosti na otvorenom prostoru, ako čujete udaljenu grmljavinu ili vidite bljesak svjetlosti, ako možete uđite u zatvoreni prostor, jer čvrsta zgrada je najsigurnija lokacija tijekom grmljavinskog nevremena

🟠Prognostičari DHMZ-a izdali su za 1️⃣7️⃣. 8️⃣. narančasto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme, uz mogućnost pojave lokalnih bujičnih poplava, olujnih udara vjetra i tuče ➡ https://t.co/KA2lBWLSC3



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⚡️ Upute za grmljavinsko nevrijeme ➡ https://t.co/dXLhtJJb5A ⤵️ pic.twitter.com/TNSP865TK6 — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) August 16, 2026

Uđite u kuću, zgradu ili automobil, zatvorite prozore i vanjska vrata, nemojte stajati pored prozora, otvorenih vrata, metalnih stupova i predmeta kao što su slavine, utičnice i električni prekidači, izbjegavajte tuširanje i kupanje, isključite električne i klima uređaje, ostanite u zatvorenom prostoru trideset minuta nakon što grmljavina prestane, na otvorenom prostoru se sklonite u nižim dijelovima, kao što su klanci, gudure ili udoline, a u šumi ispod grmlja ili nižih stabala.

Izbjegavajte sklanjanje ispod visokih izoliranih stabala na otvorenom području i u izoliranim manjim objektima, kao što su šupe i slično, izbjegavajte vrhove brjegova, otvorena polja - prostore, plaže i kupanje u vodi, ako plivate (na moru, rijeci, jezeru) izađite na kopno, napustite plažu i potražite sklonište, isto vrijedi i za ribarenje, odnosno pecanje, izbjegavajte sve metalno - traktore i druge radne strojeve, motore, bicikle i dr.

Ako ste za vrijeme oluje u vozilu pomaknite auto sa strane, što dalje od stabala i zgrada (ako je moguće), probajte naći što otvoreniji prostor, izbjegavajte mjesta gdje se može nakupiti voda, poput podvožnjaka ili tunela.

Ako čujete pucketanje, primijetite izbijanje elektriciteta poput dizanje dlaka i kose na tijelu (indikacija da prijeti udar groma): čučnite, spustite glavu i rukama pokrijte uši, zatvorite oči i otvorite usta.