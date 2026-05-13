Velika promjena za školski kalendar. Od jeseni žele vratiti zimske praznike u dva dijela

Velika promjena za školski kalendar. Od jeseni žele vratiti zimske praznike u dva dijela
Ministarstvo znanosti za školsku godinu 2026./2027. pripremilo je nacrt nove odluke o prijedlogu školskih praznika. Nastava bi trebala početi 7. rujna, a završiti utorak 15. lipnja, a za maturante bi trebala trajati do 21. svibnja 2027. godine.

Prema prijedlogu, prvo polugodište bi trajalo do 23. prosinca, a drugo početi 7. siječnja. 

Tako bi znači imali praznike od 24. 12 do 5.1., a drugi dio praznika od 22.2. do 26.2. sljedeće godine, s nastavom koja kreće 1. ožujka.

Proljetni odmor bio bi od 25. ožujka do 2. travnja, a nastava kreće 5. travnja. 

Ljetni odmor počinje 16. lipnja sljedeće godine. 

- Malo smo razmatrali čitavu situaciju u ovoj godini. Iduće godine, veći dio državnih praznika pada na vikend, pa imamo više odmora tijekom školske godine, uvijek ima dio onih da je bolje imati kraće predahe, i da je taj odmor i u veljači, obje prakse su se pokazale u redu. Kalendar koji je predložen, vidjet ćemo kakvi će biti komentari javnosti, pa odluka kroz mjesec dana - rekla je Zrinka Mužinić Bikić, državna tajnica u Ministarstvu


 

