Velika proslava u HNK: Gala koncert ususret 200 godina Hrvatskog glazbenog zavoda

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu postalo je u srijedu navečer pozornica vrhunskog glazbenog doživljaja, gala koncerta „Glazbeni te zove!“. Ovim svečanim događajem, organiziranim u suradnji HGZ-a, HNK u Zagrebu i Hrvatske radiotelevizije, službeno je započelo obilježavanje dvostrukog jubileja najstarije građanske glazbene institucije u Hrvatskoj, ususret velikoj 200. obljetnici.

U prepunom gledalištu nacionalne kazališne kuće, uz prisustvo visokih uzvanika iz političkog, kulturnog i društvenog života, glazba je još jednom dokazala svoju moć povezivanja prošlosti i budućnosti.

- Mi ćemo otvoriti velebni HGZ za godinu dana. Ovo je uvertira u 2026., godinu pripreme za otvaranje proslavu 200 godina njegove povijesti. Ovim koncertom htjeli smo pokazati koliko je HGZ utjecao na glazbeno stvaralaštvo i baštinu. On je dio hrvatskog identiteta i važno je nastaviti njegovu misiju. Želimo klasičnu glazbu učiniti dostupnom svakom tko je želi pustiti u svoje srce - rekla je predsjednica HGZ-a Romana Matanović Vučković.

Među uzvanicima koncerta bila je i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

- Glazbeni zavod nije važan samo za Zagreb, nego i za kulturnu baštinu cijele zajednice. U Hrvatskoj postoji duga tradicija, duža od 200 godina, u kojoj je više od tisuću građana u svoje vrijeme i prema svojim mogućnostima darivalo – pa i vlastite dragocjenosti – kako bi se očuvali ovakvi prostori, namijenjeni glazbi i umjetnosti - rekla je Obuljen Koržinek.

Dodala je kako je nakon potresa, Glazbeni zavod uvršten kao jedna od više od 500 zgrada koje obnavlja Ministarstvo kulture i medija. Kao karakteristiku Glazbenog zavoda, ali i brojnih drugih ustanova, navela je da će se očuvati njihovi vrijedni spomenički slojevi, dok će istodobno biti potpuno moderno opremljene. Time će se umjetnicima i svima koji stvaraju omogućiti najmoderniji tehnički i drugi uvjeti za rad u području umjetnosti.

- Riječ je o jednom od zahtjevnijih i financijski složenijih projekata obnove zgrada, zbog čega će zgrada kroz nadogradnju dobiti i potpuno nove prostore. Ukupna vrijednost obnove ove zgrade iznosi više od 30 milijuna eura, a do sada je putem Ministarstva kulture i medija uloženo više od 1,7 milijardi eura - rekla je ministrica.

Povijest ispričana kroz note

Program koncerta bio je pomno osmišljen kao putovanje kroz povijest Zavoda. Izvedena su antologijska djela skladatelja koji su izravno oblikovali HGZ: od Vatroslava Lisinskog, koji je napisao njegov statut, i Ivana pl. Zajca, ravnatelja škole, do Ive Tijardovića te Dore Pejačević, čija se ostavština čuva u arhivu institucije.

Pod ravnanjem maestra Valentina Egela, Simfonijski orkestar i Zbor HRT-a te Akademski zbor „Ivan Goran Kovačić“ oživjeli su bisere hrvatske baštine. Večer je otvorena Devčićevom „Poskočicom“, a uslijedile su emotivne interpretacije opernih solista. Davor Nekjak i Josipa Bilić briljirali su u odlomcima iz „Zrinjskog“, dok je Roko Radovan donio vedrinu Gotovčeva „Ere“. Dramsku dubinu pružili su Ivica Čikeš i Tomislav Jukićizvedbama iz „Porina“, a Kristina Kolar mediteransku melankoliju arijom Floramye. Poseban obol dali su Dora Jana Klarić suptilnom izvedbom popijevki Dore Pejačević te moćni nastupi zborova u finalima koja su dvoranu podigla na noge.

Vizija za budućnost: Povratak u Gundulićevu

