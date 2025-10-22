Velika racija u BiH: Uhićene osobe zbog prodaje tvrtke za barut povezane sa Zagrebom

Pripadnici MUP-a Federacije BiH u srijedu su na području središnje Bosne proveli veliku raciju i priveli više osoba u sklopu istrage o prodaji tvrtke za proizvodnju baruta "Vitezit" a istražitelji taj slučaj povezuju s poslovanjem tvrtke WGD iz Zagreba.

Policijska akcija pod kodnim nazivom "Barut" ima za cilj dokumentiranje kaznenih djela zlouporaba službenog položaja ili ovlasti te nedopušteno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

"Istragom je obuhvaćeno više osoba u vezi s postupkom prodaje imovine tvrtke "Vitezit" iz Viteza, Vitez u stečaju, namijenjene proizvodnji naoružanja i vojne opreme, te zbog kaznenih djela za koja se sumnja da su počinjena nakon što je kupac "WDG" Zagreb ušao u posjed ove tvrtke", stoji u priopćenju Posebnog ureda za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije (POSKOK) pri Tužiteljstvu Federacije BiH.

Mediji navode da su u srijedu zbog toga uhićene četiri osobe.

Tvrtku "Vitezit" koja je specijalizirana za proizvodnju baruta i dio je nekada moćnog vojno-industrijskog kompleksa u bivšoj Jugoslaviji 2022. kupila je zagrebačka tvrtka "WDG" za nešto više od 5,5 milijuna eura.

Mediji navode da je kao vlasnik i direktor "WDG"-a upisan Matias Zubak, sin trgovca oružjem Zvonka Zubaka.

Hrvatski trgovac oružjem: Moja tvrtka može proizvesti barut koji nedostaje BiH

Podjsetimo, hrvatski trgovac oružjem i investitor Zvonko Zubak izjavio je u rujnu ove godine da bi Bosna i Hercegovina s pokretanjem proizvodnje u Vitezitu bila u stanju podmiriti potrebe kompanija namjenske industrije koje su se našle u problemima nakon što je Srbija nedavno privremeno obustavila isporuku baruta.

U izjavi za portal Viteski iz središnje Bosne, Zubak, čija je kompanija WDG promet za oko 5,5 milijuna eura kupila tvornicu eksploziva i baruta Vitezit koja je bila dio namjenske industrije bivše Jugoslavije, ocijenio je da njegova kompanija može pokrenuti proizvodnju baruta u najkraćem mogućem roku i osigurati opskrbu domaće industrije već za 20 dana. Zubak je istaknuo da bi, zajedno s osposobljavanjem proizvodne linije, Vitezit mogao ponovo postati ključni igrač u sektoru, ne samo za BiH, već i za regionalna tržišta.