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Velika svađa u Poljskoj zbog Patriota u Ukrajini: Sve ćemo deklasificirati, pa čitajte

Piše HINA,
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Velika svađa u Poljskoj zbog Patriota u Ukrajini: Sve ćemo deklasificirati, pa čitajte
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Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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Oporbena nacionalno-konzervativna stranka Pravo i pravda (PiS) istaknula je da su te rakete potrebne samoj Poljskoj.

U Poljskoj je u nedjelju izbio politički sukob zbog sumnje da su u proljeće Ukrajini isporučeni protuzračni raketni sustavi Patriot američke proizvodnje, pri čemu oporbene stranke optužuju da se to dogodilo bez znanja parlamenta ili predsjednika.

Oporbena nacionalno-konzervativna stranka Pravo i pravda (PiS) istaknula je da su te rakete potrebne samoj Poljskoj.

FILE PHOTO: Ceremony announcing the full combat readiness of Patriot missile systems for integration into the national and allied air defense system in Sochaczew
Foto: Jacek Marczewski/Agencja Wyborcz

"Te su rakete ključni element u obrani poljskog zračnog prostora od balističkih projektila i drugih visoko razvijenih prijetnji", objavio je na platformi X bivši ministar obrane Mariusz Błaszczak, istaknuti zastupnik PiS-a u parlamentu.

Odgovarajući na optužbe, zamjenik ministra obrane Cezary Tomczyk izjavio je za novinsku agenciju PAP da je popis vojne pomoći Ukrajini klasificiran kao tajna.

Svađa je izbila nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izjavio da Ukrajini ponestaje tih ključnih raketa jer rat s Iranom uzrokuje nestašice.

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U ožujku je njemački ministar obrane Boris Pistorius s drugim europskim zemljama pokušao pronaći više od 30 raketa Patriot, a na sastanku Obrambene kontaktne skupine za Ukrajinu u njemačkom Ramsteinu u travnju ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov zahvalio je Njemačkoj, Nizozemskoj, Španjolskoj i Poljskoj na dodatnim isporukama oružja.

Poljski ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz tada nije želio reći je li Poljska ustupila rakete iz vlastitih zaliha ili je prepustila Ukrajini prvenstvo pri isporuci narudžbi iz Sjedinjenih Država.

Marcin Przydacz, savjetnik za vanjsku politiku predsjednika Karola Nawrockog, desnog konzervativca koji je često u sukobu s vladom premijera Donalda Tuska, izjavio je kako njegove informacije govore da je Poljska prepustila Ukrajini prednost u redu čekanja.

Deklasifikacija

Poljski ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz izjavio je kako je naredio deklasifikaciju podataka o vojnoj pomoći pruženoj Ukrajini od početka ruske opće invazije. „Nakon konzultacija s premijerom Donaldom Tuskom, uz zadržavanje odgovornosti prema javnom mnijenju i u skladu sa zakonskim propisima, naredio sam deklasifikaciju svih donacija Ukrajini za razdoblje od 2022. do 2026. godine.”

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