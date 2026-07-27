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ČETVERO UHIĆENIH

Velika zapljena na Atlantiku: Pronašli 2,6 tona kokaina vrijednog do 500 milijuna eura

Piše HINA,
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Velika zapljena na Atlantiku: Pronašli 2,6 tona kokaina vrijednog do 500 milijuna eura
Foto: Pixabay
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Više od 2,6 tona kokaina, procijenjene vrijednosti do 500 milijuna eura, zaplijenjeno je na Atlantiku kod portugalske obale, objavila je u ponedjeljak talijanska granična policija

Droga je pronađena na „izrazito brzom” gumenjaku za oceansku plovidbu kakvim se krijumčari najčešće koriste pri preuzimanju ilegalnog tereta koji na pučini ispuštaju veliki brodovi iz Južne Amerike, stoji u priopćenju. Uhićene su četiri osobe koje su se nalazile na čamcu - dvojica španjolskih državljana, stanovnik Gibraltara te albanski državljanin s prebivalištem u Italiji. 

Operacija je provedena u suradnji sa španjolskim i portugalskim vlastima, a istragu je koordiniralo nadležno talijansko tužiteljstvo iz sjevernog grada Brescie.

„Veleprodajna vrijednost zaplijenjenog kokaina procijenjena je na otprilike 78 milijuna eura. Nakon što bi stigla na odredište te bila razrijeđena za maloprodajnu distribuciju, droga je mogla generirati ukupan prihod od oko 500 milijuna eura”, priopćile su talijanske vlasti. 

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