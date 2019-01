'Velike doze vitamina C mogu ugroziti zdravlje, to je opasno'

Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske u svom je časopisu Recipe odgovorila Ivanu Pernaru koji je nedavno propagirao vitamin C kao lijek protiv prehlade, gripe i drugih bolesti. Govorio je i da vitamin C djeluje poput antibiotika.

I dok se Pernar brani, ponavlja da vitamin C liječi i dijeli ga besplatno, studenti farmacije objavili su članak u kojem upozoravaju na opasnosti ovakve propagande:

Ovih smo dana u medijima mogli čitati brojne izjave i komentare vezane uz raspravu koju su potaknule određene javne osobe svojim tvrdnjama o vitaminu C, virusima, antibioticima i autizmu. Iako smo već ukratko opisali vitamin C u jednom od članaka, javila nam se zabrinuta čitateljica koja nije sigurna koja je povezanost vitamina C i bakterijskih infekcija, a kako zbog konfuznih napisa vjerujemo da nije jedina, odlučili smo detaljnije objasniti neke tvrdnje.

Vitamin C ili askorbinska kiselina jedan je od najvažnijih antioksidansa za čovjeka, a sudjeluje i u brojnim metaboličkim oksidoredukcijskim reakcijama. Ljudi i neke životinje ne mogu ga sintetizirati zbog nedostatka enzima L-gulonolakton oksidaze pa ga tako moraju unositi prehranom. Nedostatak vitamina C očituje se brojnim metaboličkim bolestima od kojih je vjerojatno najpoznatiji skorbut. Za prevenciju bolesti uzrokovanih nedostatkom vitamina C, potrebno je unositi od 75 do 90 miligrama vitamina dnevno, što u razvijenom svijetu gotovo svi unesu prehranom.

S vremenom su napravljena brojna istraživanja prednosti i nedostataka vitamina C, a zaključci nisu jednoznačni. Široko je rašireno mišljenje da megadoze vitamina C, koje mogu dosezati i nekoliko grama, liječe brojne bolesti pa smo tako u medijima čitali izjave da je vitamin C učinkovitiji od antibiotika. Takve su izjave vrlo opasne za javno zdravlje.

Jasno je pokazano da dodatak 250 miligrama vitamina C u protokole trojne terapije za eradikaciju Helicobacter pylori povećava uspješnost terapije (Kaboli i sur., 2006). Međutim, ovakav zaključak pokazuje da vitamin C povećava efikasnost terapije jer djeluje kao antioksidans te smanjuje sintezu upalnih medijatora, a ne jer djeluje antibakterijski, što se može zaključiti iz činjenice da trojna terapija djeluje i bez vitamina C, dok sam vitamin C ne eradicira Helicobacter pylori. Nadalje, pokazano je da vitamin C ne sprječava oksidaciju aminokiselina i lipida u miševa intraperitonealno inficiranih bakterijom Klebsiella pneumoniae koji su L-gulonolakton oksidaza deficijentni (Gaut i sur., 2006). Također, pokazano je da ne postoji statistički značajna korelacija konzumacije vitamina C i smanjenja incidencije Helicobacter pylori uzrokovanog gastritisa i premalignih stanja u miševa (Lee i sur., 2008). Istraživanja su pokazala i kako preživljenju u septičkom stanju doprinosi vitamin E, a ne vitamin C u enteralnoj prehrani (Peck i Alexander, 1991). Ne samo da u određenim stanjima vitamin C nije od pomoći, već u drugima može činiti i štetu. Takav je primjer istraživanje u kojem je jasno pokazano da je djelovanje eritromicina na bakteriju Chlamydia trachomatis smanjeno kada se istovremeno konzumiraju velike doze vitamina C (Wang i sur., 1992).

Vrlo je poznato i da je antibakterijsko djelovanje ciprofloksacina, široko propisivanog lijeka, značajno smanjeno ako se uzima istovremeno s velikim dozama antioksidansa, kao što je vitamin C (Masadeh i sur., 2012).

Ne treba umanjiti terapijski značaj vitamina C u određenim indikacijama. Primjerice, poznato je da vitamin C može smanjiti izvanstaničnu koncentraciju high mobility group box proteina 1 (HMGB1) i TNF-α koji su ključni faktori u aktivaciji procesa upale. Vitamin C može i aktivirati protein p38-MAPK te inhibicijom aktivacije NF-κB smanjiti produkciju upalnih medijatora, spojeva koji doprinose stvaranju upale te tako ublažiti akutnu upalu pluća (Bowie i O'Neill, 2000). Također, iz već spomenutog primjera o dodatku vitamina C trojnoj terapiji za Helicobacter pylori jasno je kako vitamin C osim svoje vitaminske funkcije može biti koristan u brojnim indikacijama.

Međutim, procjenu adekvatnosti primjene vitamina C u određenoj indikaciji te istovremeno s drugim lijekovima za tu indikaciju može donositi samo kompetentan zdravstveni djelatnik kojemu su poznate interakcije i kontraindikacije te koji može odvagnuti koristi i rizike takve primjene. Primjena vitamina C u nekoj dozi za određenu indikaciju može biti opravdana, dok konzumacija u drugoj dozi ili indikaciji, a pogotovo zamjena antibakterijskog lijeka vitaminom C može dovesti do pogoršanja infekcije i ugroziti zdravlje pojedinca.

Slušajući razne preporuke za to nekompetentnih osoba možete naštetiti sebi i svojim bližnjima. Zdravstveni djelatnici su tu da s Vama razgovaraju o eventualnim preporukama ili nejasnoćama o korištenju kako vitamina C, tako i drugih pripravaka.