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IZBORI U SRBIJI

Velike gužve pred srpskim veleposlanstvom u Ljubljani! Plešu užičko kolo dok čekaju

Piše 24sata,
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Velike gužve pred srpskim veleposlanstvom u Ljubljani! Plešu užičko kolo dok čekaju
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Za glasovanje u Ljubljani prijavilo se gotovo 3900 birača. Neki su doputovali čak iz Kopra i Maribora, a ispred veleposlanstva od ranog jutra stvaraju se dugi redovi

Ispred srpskog veleposlanstva u središtu Ljubljane od ranih jutarnjih sati stvaraju se veliki redovi građana koji žele glasovati na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji. Prema pisanju slovenskog N1, za glasovanje se prijavilo čak 3878 ljudi, a neki na svoj red čekaju gotovo dva sata. 

Među biračima su Dragica i Maksim, koji su s dvogodišnjim djetetom doputovali iz Kopra. Na put su krenuli već u 5.30 sati, a pred biračko mjesto stigli oko 7.30. Čekali su sat i pol, dok je njihov prijatelj u redu proveo gotovo dva sata.

- Vjerujemo u pobjedu mladosti na izborima - poručili su za N1.

U Ljubljanu su iz Kopra stigle i studentica Iva te biologinja Nina, koje su Srbiju napustile jer ondje, kako kažu, nisu pronašle priliku za kvalitetan život i posao. Obje se nadaju uspjehu studentske liste.

Ispred veleposlanstva vladala je živahna atmosfera, a okupljeni su u jednom trenutku zapjevali i zaplesali kolo. Budući da biračka mjesta nisu otvorena u Kopru i Mariboru, organizirani su i besplatni autobusni prijevozi do Ljubljane. Iz Maribora su krenula dva autobusa, a organiziran je i prijevoz iz Kopra.

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