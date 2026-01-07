Veliki američki zaokret: Manje šećera i prerađene hrane u novim smjernicama za prehranu

Trumpova administracija predstavila je nove savezne prehrambene smjernice, potičući Amerikance da ograniče unos visoko prerađene hrane i smanje rafinirane ugljikohidrate. Riječ je o najznačajnijoj promjeni američke nutricionističke politike u posljednjih nekoliko desetljeća, a u središte zdravlja vraća se jednostavna poruka: "Jedite pravu hranu".

Nove Smjernice za Amerikance, 2025–2030, koje je predstavio ministar Robert F. Kennedyj Jr.-a, pozivaju na povratak cjelovitim namirnicama poput voća i povrća, zdravim masnoćama, proteinima bogatim obrocima i punomasnim mliječnim proizvodima bez dodanog šećera. Cilj nije samo poboljšati zdravlje pojedinca, već i drastično smanjiti troškove zdravstvenog sustava opterećenog kroničnim bolestima povezanim s lošom prehranom.

Prvi put udar na ultraprerađenu hranu

Najveća novost u smjernicama jest što po prvi put izravno upozoravaju na opasnosti visoko prerađenih proizvoda. Prethodne verzije nisu spominjale ovaj pojam, no sada se Amerikancima savjetuje da izbjegavaju "pakiranu, pripremljenu, gotovu za jelo ili drugu hranu koja je slana ili slatka", kao i zaslađena pića poput gaziranih sokova i energetskih napitaka.

Ovaj potez dolazi nakon što je nedavno izvješće Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) pokazalo da čak 55 posto američke populacije više od polovice dnevnih kalorija unosi upravo iz ultraprerađene hrane. Istraživanja su takvu prehranu povezala s povećanim rizikom od čak 32 štetna zdravstvena ishoda. Administracija je poručila kako je vrijeme da se u prehrambenu politiku vrate "znanost i zdrav razum".

Rat protiv šećera i kraj straha od masnoća

Nove smjernice zauzimaju iznimno strog stav prema dodanom šećeru, navodeći da "nikakva količina dodanih šećera ili bezkalorijskih zaslađivača nije preporučljiva niti se smatra dijelom zdrave prehrane". Ovo je značajno postroženje u odnosu na prijašnju preporuku koja je dopuštala da dodani šećer čini do deset posto dnevnog unosa kalorija. Posebno se naglašava da djeca mlađa od četiri godine uopće ne bi trebala konzumirati dodani šećer.

Istovremeno, dokument proglašava "kraj rata protiv zdravih masnoća". Umjesto nekadašnjeg inzistiranja na nemasnim ili niskomasnim proizvodima, sada se potiče konzumacija punomasnih mliječnih proizvoda. Glavni izvor masti trebale bi biti cjelovite namirnice poput mesa, peradi, jaja, ribe bogate omega-3 masnim kiselinama, orašastih plodova, sjemenki i avokada. Za pripremu jela preporučuju se maslinovo ulje, ali i maslac te goveđi loj.

Ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. bio je jasan na konferenciji za medije.

​- Moja je poruka jasna: jedite pravu hranu - rekao je Kennedy, nazvavši nove smjernice "najznačajnijim resetiranjem savezne prehrambene politike u povijesti".

Više proteina za zdravlje nacije

Smjernice također stavljaju snažan naglasak na proteine, preporučujući unos visokokvalitetnih, nutritivno bogatih proteina u svakom obroku. To uključuje raznolike izvore, od jaja, peradi, morskih plodova i crvenog mesa do biljnih proteina poput graha, graška, leće i orašastih plodova. Preporučeni dnevni unos za odrasle podignut je s prijašnjih 0,8 grama na 1,2 do 1,6 grama po kilogramu tjelesne težine.

Ova promjena odražava stav da su proteini ključni za razvoj i opće zdravlje, a ne samo za sprječavanje pothranjenosti. Kako je istaknuo povjerenik Agencije za hranu i lijekove (FDA) Marty Makary, nove smjernice osmišljene su kako bi "američka djeca napredovala", a ne samo preživljavala.

Novi pristup prehrani temelj je za sve savezne programe, uključujući školske obroke za gotovo 30 milijuna djece te prehranu u vojsci. Američko liječničko udruženje (AMA) pozdravilo je promjene, ističući da "smjernice potvrđuju da je hrana lijek i nude jasan smjer koji pacijenti i liječnici mogu koristiti za poboljšanje zdravlja".