Veliki misteriji: Od dana kad su nestali, gubi im se svaki trag...

Volim ga i danas, volim ga kao svoje oči. On mi je sin jedinac i sve na svijetu. Osjećam da je još živ, rekla je u utorak Mirjana Đermanović iz okolice Samobora.

[video: 1205912 / vijesti karlo kurtanjek pretukao taksista milijan brkić]

Njezin sin Oliver nestao je 2006. Imao je 25 godina. Nestao je baš na svoj rođendan, 4. travnja. Živio je u svojem stanu u Bistri i majka ga je posjetila dan prije rođendana te mu odnijela poklon i kolače, a onda je otputovala. Ipak, na sam rođendan, odmah ujutro, nazvala ga je da mu čestita. Kratko su razgovarali, a Oliver je, kaže Mirjana, bio loše volje.

Foto: Pixsell/Nestali.hr - Bio je u lošem društvu i ja sam to znala. Pokušala sam mu pomoći toliko puta ranije, ali uvijek bezuspješno. Ipak, bili smo u dobrim odnosima. Nakon razvoda sama sam ga othranila, imali smo samo jedno drugo. Taj razgovor za njegov 25. rođendan bio nam je zadnji... - kaže Mirjana. Kasnije ga je zvala bezbroj puta, ali nije se javljao na mobitel. Vratila se s puta i zatekla njegov stan prazan, ali sve je, kaže, izgledalo kao da je netom izašao. Kruh je još bio svjež, mobitel je bio na stolu...

- Izgledalo je kao da se sve u vezi njegova nestanka jako naglo odigralo, kao da nije planirao - rekla je Mirjana. Policiji je prijavila njegov nestanak, a oni ga do danas nisu našli. Nitko od ljudi s kojima se družio nije ništa znao, nitko joj nikad nije rekao da ga je vidio, čuo...

- To je jedan pakao, jedan užas koji se ne može lako opisati. Što sam starija, to mi je teže živjeti s tim. Tim više što osjećam da je živ i da me još voli. I znam da mi se ne javlja jer više nije ista osoba - neutješna je žena. Dodaje da suosjeća s roditeljima nedavno nestalog Karla Kurtanjeka (23) jer zna što proživljavaju. Po svemu što je pročitala u medijima, kaže, ima osjećaj da je i on upao u loše društvo, baš kao i njezin sin Oliver. Podsjetimo, Karlo je nestao 10. travnja, kad se iz obiteljskog stana u zagrebačkim Vrbanima uputio biciklom na faks, odnosno barem je tako rekao roditeljima dan ranije. Trebao je ići na kolokvij, ali na njemu se nikad nije pojavio. Policija ga još traži.

Iako je prošlo već 19 godina, policija traži i Tomislava Capaka. Imao je 19 godina kad je nestao. Radio je kao mesar na zagrebačkoj tržnici Dolac. Odvezao se, kao i svakoga dana, crvenim Golfom “jedinicom”.

Majka ga je navečer nazvala da pita kad će doći na večeru. Rekao je da ide odvesti kolegu u Zaprešić i da dolazi. Roditelji ga nikad više nisu vidjeli.

Po meni je kobna greška to što policija ne smije reagirati prije nego što prođe 24 sata. Uvjeren sam da bismo pronašli sina da nije tako, rekao je u utorak Branko Capak, Tomislavov otac.

Foto: Pixsell/Nestali.hr

On i supruga još žive u nadi da će vidjeti sina. S njim su, kaže, bili u vrlo dobrim odnosima. Policija nikad nije našla ni auto kojim je sin otišao na posao pa nestao. Bili su mu na radnome mjestu, kontaktirali sve koje je poznavao. I ništa.

Angažirali su sve živo

- Čovjek ne zna što bi mislio, a misli se uvijek vraćaju na to. Jako je teško - uzdahnuo je Branko. Nakon što mu je sin nestao, on i supruga prošli su sve - policiju, privatnog detektiva, vidovnjake, sami su sinov nestanak prijavili Interpolu, registrirali ga i kod agencije koja se bori protiv trgovine ljudima...Nikad nisu doznali niti jednu jedinu stvar. Samo je jednom policija navodno našla signal Tomislavova mobitela negdje kraj Rijeke, potvrdio nam je Branko, ali ispostavilo se da je to bio lažni trag. O Tomislavu i dalje ništa nisu doznali.

Danas su, kaže Branko, potrošeni od svega. Ništa nije nikada doznala ni Ružica Šmintić. Njezin suprug Vlado nestao je 2005. godine iz zagrebačke Utrine.

- Kao da je u zemlju propao - govori u utorak njegova žena. U tom su periodu Ružica i Vlado živjeli odvojeno jer su imali trzavica u braku, ali nisu se razveli. Dapače, kaže Ružica, unatoč odvojenosti bili su u korektnim odnosima i međusobno su se uvažavali i voljeli. Kad je sin Ivan došao k tati u stan, u posjet, stan je, tvrdi Ružica, izgledao kao da je Vlado izašao na pet minuta. Kako Vlado nije iz stana uzeo dokumente, a nakon nestanka nije ni dizao mirovinu, policija joj je rekla da je vjerojatno mrtav, iako tijelo nikad nisu pronašli. Ali Ružica i njena dva sina nikad u to nisu povjerovali. Izgledalo im je malo vjerojatno da bi im se otac ubio, ali i da bi svojevoljno otišao, a da im se ne javi.

Foto: Nestali.hr

- Nije bio osoba koja je mogla samo tako nestati. Mislim da sam toliko znala o njemu. Mogao mu je samo netko nešto napraviti. Sam nije otišao, on to nikad ne bi napravio, previše mu je bilo stalo do nas, do obitelji - uvjerena je žena. Dodaje da je njen stariji sin (40) po zanimanju tonski snimatelj te da zbog naravi svog posla zna mnogo ljudi te da nikad nije propuštao priliku iznova se raspitati o ocu gdje god je mogao. Međutim, kako su godine prolazile, kaže, sinovi su se sve više mirili s tim da tatu više neće vidjeti te da je vjerojatno mrtav. Ali ne i Ružica.

- Još mislim da će odnekuda doći, da će samo banuti - rekla je.

U Hrvatskoj trenutačno ima 2595 nestalih ljudi.

Za nestalima se traga dok ih ne pronađu žive ili mrtve, najdulje 50 godina. Najviše nestalih samovoljno odlazi od kuće, a manji broj njih s namjerom da se nikad ne vrate. Nerijetko je nestala osoba žrtva nesretnog slučaja, no najviše nestalih na kraju pronađu žive. U samo dva-tri slučaja godišnje, uvjeravaju stručnjaci, utvrdi se da je posrijedi kazneno djelo, a istraga se vodi kao nestanak u sumnjivim okolnostima.

Traže ga osmi dan

Za nedavno nestalim Karlom Kurtanjekom potraga traje već osmi dan. Obitelji je u ponedjeljak laknulo nakon što im je policija javila da je Karlo ujutro na dan nestanka dizao novac na bankomatu, iako tvrde ne znaju koliko. Automatski su isključili onu najgoru mogućnost - da se ubio.

No i dalje im je teško jer ne znaju zašto je i kamo otišao njihov Karlo, ako je već svojevoljno otišao. U ponedjeljak su našli i pismo u njegovoj ladici u kojem je napisao da svoju ušteđevinu ostavlja obitelji te se potpisao. Datum na pismu bio je 9. travnja, dan prije nestanka. Odjurio je na svom sivo-crvenom brdskom biciklu, ali ni bicikl policija još nije pronašla. Nisu očito pomogle ni snimke nadzornih kamera, a ni opsadno stanje u gotovo cijelom gradu, koje je vladalo na dan kad je Karlo nestao. Naime, u utorak je u Zagreb doputovao kineski premijer sa svojom delegacijom, pa je tad, kao i dan kasnije, grad bio prepun policije na mnogobrojnim punktovima te se sve pomno nadziralo.

Karlo je išao biciklom do fakulteta

Foto: Željko Hladika/24sata

Dan prije nestanka Karlo je svima rekao da u srijedu, 10. travnja, ujutro ima kolokvij. Uzeo je bicikl, ali do faksa nije stigao...

Obitelj Karla Kurtanjeka (23) sa zagrebačkih Vrbana kasnije je obišla jednu od ruta kojom je Karlo znao ići biciklom do sveučilišta Libertas na Kennedyjevu trgu. Nadali su se da će naći neki trag.

1) Krenuo je iz Palinovečke ulice u kojoj živi u naselju Vrbani.

2) Uzeo je sivo-crveni Mountain bike bicikl i podignuo novac na bankomatu PBZ banke u svojem kvartu, što je utvrdila policija.

3,4) Obično je vozio po Jarunskoj ulici do bazena na Mladosti, a onda od tamo ili Savskim nasipom do Prisavlja ili je pak znao ići Savskom cestom.

5) Radio je na ulazu u Lisinski

6) Studirao je na privatnom sveučilištu Libertas