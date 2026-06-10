Veliki napad na Rusiju. Snimili Flaminga od šest tona u akciji

Rafinerija nafte u ruskom gradu Samari pogođena je ukrajinskim bespilotnim letjelicama, dok je proizvodni pogon u Čeboksariju bio meta raketnih napada tijekom noći 10. lipnja, izvijestili su kanali na društvenim mrežama, Kyiv Independent.

Smještena oko 800 kilometara (500 milja) od ukrajinsko-ruske granice, rafinerija nafte Kujbiševski u Samari zapalila se nakon napada ukrajinskih dronova, izvijestio je neovisni Telegram kanal s vijestima Exilenova Plus.

Uzbuna zbog zračnog napada proglašena je ranije tijekom noći zbog prijetnje raketnim udarom, izjavio je guverner Samarske oblasti Vjačeslav Fedoriščev.

U Čeboksariju, u Čuvašiji, ukrajinske rakete pogodile su istraživačko-proizvodni pogon, izvijestio je Exilenova Plus.

Tvornica opskrbljuje rusku obrambenu industriju, uključujući dijelove za bespilotne letjelice Orion i rakete Iskander, prema podacima ukrajinske vojne obavještajne službe.

Ukraine struck a military-linked factory in Cheboksary and an oil refinery in Samara today. pic.twitter.com/EK1XjvT549 — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026

U napadima je sudjelovao i ukrajinski krstareći projektil Flamingo Konkretna snimka prikazuje raketu koja leti prema kompleksu tvrtke VNIIR-Progress, udaljenom oko 1150 kilometara od granice. Riječ je o projektilu mase šest tona koji proizvodi obrambena tvrtka Fire Point.

🇺🇦🇷🇺 Wild footage of a Ukrainian FP-5 Flamingo cruise missile flying at treetop height over Russia



They carry a 1,150 kg warhead and can hit targets up to 3,000 km away



This bad boy was on its way to visit a plant that makes navigation antennas and electronics for Shahed… pic.twitter.com/Gj2kRD008C — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 10, 2026

Kijev i njegovi saveznici, uključujući Washington i EU, nametnuli su sankcije tvrtki "VNIIR-Progress" koja upravlja tim pogonom.

Čeboksari se nalazi otprilike 1.000 kilometara (620 milja) od granice Ukrajine s Rusijom. Crpna stanica za naftu Vtorovo u ruskoj Vladimirskoj oblasti također je bila meta napada, nakon čega je na toj lokaciji izbio požar, kasnije je izvijestio Exilenova Plus.

Kyiv Independent nije mogao odmah neovisno provjeriti ove detalje.

Navedeni udar uslijedio je ubrzo nakon što su ukrajinske snage izvele uspješan napad dronom na naftnu crpnu stanicu Vtorovo tijekom noći 24. svibnja, prema navodima Službe sigurnosti Ukrajine (SBU).

Very few things lift one's mood as much as Fire Point's Flamingos rushing to destroy Russian military production. https://t.co/ZXICDlsTHh pic.twitter.com/uSNAA9OcAj — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 10, 2026

Ukrajina redovito napada vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije i okupiranih teritorija u pokušaju da smanji sposobnost Moskve da nastavi voditi rat.

Promet na Čonharskom mostu u okupiranoj Hersonskoj oblasti obustavljen je nakon napada ukrajinske bespilotne letjelice, izjavio je 9. lipnja regionalni čelnik kojeg je postavila Rusija, Volodimir Saldo.

Ukrajinska vojska potvrdila je da je most u blizini sela Čonhar, koji povezuje okupirani Krim s dijelovima južne Ukrajine pod ruskom kontrolom, oštećen u napadu ukrajinskog drona tijekom noći 7. lipnja.

U još jednom napadu na Krim, ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su skladište nafte Semikolodjansk u blizini grada Jedi Kuju tijekom noći 7. lipnja, izvijestile su ukrajinske Snage za specijalne operacije.

U međuvremenu, operateri dronova iz ukrajinske 3. pukovnije Snaga za specijalne operacije preuzeli su zračnu kontrolu nad dijelom ruske kopnene rute opskrbe prema okupiranom Krimu, izvijestila je ukrajinska vojska 6. lipnja.

Dok su uglednici stizali na Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu 2026. godine 3. lipnja, predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage pogodile naftni terminal u Sankt Peterburgu u ruskoj Lenjingradskoj oblasti.