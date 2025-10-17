Obavijesti

HARAO PO ZAGREBAČKOM KVARTU

Veliki pad malog lopova: Po Zagrebu mjesecima krao bicikle, jednog zgrabio i od dostavljača

Piše Marta Divjak,
Veliki pad malog lopova: Po Zagrebu mjesecima krao bicikle, jednog zgrabio i od dostavljača
Osumnjičen da je u osam mjeseci ukrao čak pet bicikala, s ukupnom štetom od 1350 eura. Mladić je rezao lance i krao vozila vezana ispred zgrada i kafića, a među žrtvama je bio i dostavljač hrane iz Nepala

Zagrebačka policija završila je istragu protiv 21-godišnjeg mladića koji je osumnjičen da je na Medveščaku ukrao pet bicikala. Jedan je pokušao ukrasti,  ali nije uspio. Ukupna šteta iznosi oko 1.350 eura, a među žrtvama je i jedan dostavljač hrane iz Nepala. Istraga pokazuje da je osumnjičeni od ožujka do listopada ove godine krao bicikle vezane ispred zgrada i kafića.

Prva krađa dogodila se 15. ožujka. Mladić je ukrao bicikl marke Superior 29-godišnjem dostavljaču iz Nepala dok je on ušao u zgradu da dostavi hranu.

Mjesec dana kasnije, između 19. i 21. travnja, ispred jednog lokala na Medveščaku, uočio je bicikl marke Giant, vlasništvo 30-godišnjaka, koji je bio vezan za stup. Prišao je, alatom prerezao lanac i odvezao se biciklom.

Početkom svibnja (10./11. svibnja) ukrao je MTB Cube 46-godišnjakinje, koji je bio vezan lancima ispred zgrade. Ponovno je prerezao lance i pobjegao.

Nekoliko tjedana kasnije između subote 10. i nedjelje 11. svibnja 2025. između 21 i 9 sati osumnjičeni je na području Medveščaka ispred zgrade uočio bicikl marke MTB Cube u vlasništvu 46-godišnjakinje koji je bio ograđen ogradom i vezan lancima. Prerezao je lanac i pobjegao.

Niz krađa prekinut je tek u listopadu (14./15. listopada). Mladić je kod kioska na Medveščaku pokušao ukrasti bicikl Canyon 39-godišnjaka, vezan lokotom i lancem. Ovaj put nije uspio. Pokušao je fizički potrgati lanac, ali nije uspio.

Protiv 21-godišnjaka je podnesena kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu.

