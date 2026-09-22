Obavijesti

News

Komentari 0
Veliki povratak

Veliki povratak Željezare Sisak? Končar bi u projekt mogao uložiti čak 350 milijuna eura

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Veliki povratak Željezare Sisak? Končar bi u projekt mogao uložiti čak 350 milijuna eura
Napušteni i devastirani pogoni sisa?ke Željezare | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Preuzimanje Željezare Sisak moglo bi značajno utjecati na hrvatsku industriju, a planira se revitalizacija proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta za stručnjake u ovom sektoru.

Preuzimanje Željezare Sisak moglo bi biti dovršeno tijekom idućih tjedana, kad se očekuje formaliziranje sporazuma između grupe Afarak i talijanske grupacije Danieli, priopćila je u utorak Afarak Steel, novoosnovana hrvatska tvrtka međunarodne metalurške grupe Afarak koja je pod kontrolom poduzetnika Danka Končara. Preko novoosnovane tvrtke Afarak Steel trebalo bi se realizirati najavljeno preuzimanje, navodi se u priopćenju, a njezin je direktor Nenad Končar, sin Danka Končara, koji operativno vodi cijeli proces.

Formalizacija sporazuma o preuzimanju sisačke željezare očekuje se u idućih nekoliko tjedana i  ovisi o usuglašavanju određenih pitanja, istaknuto je u priopćenju, uz naznaku da se radi o neslužbenim informacijama.

Ukupna vrijednost posla i projekta, uključujući sve potrebne resurse i povezane troškove, procjenjuje se u Končarevom timu, mogla bi dosegnuti 350 milijuna eura, što je znatno više od ranijih procjena koje su se kretale oko 200 milijuna eura.

„Osnivanje Afarak Steela konkretan je korak u realizaciji onoga što smo najavili početkom ljeta. Naša je ambicija revitalizirati proizvodnju i pokrenuti temeljitu preobrazbu sisačke industrije”, citiraju se u priopćenju riječi Danka Končara.

BIT ĆE PUNE TRIBINE Hokejaši Siska s nikad većim ambicijama ulaze u sezonu! Jedan rekord su već srušili...
Hokejaši Siska s nikad većim ambicijama ulaze u sezonu! Jedan rekord su već srušili...

Končar je dodao i da želi otvoriti radna mjesta za inženjere i druge stručnjake.

“Posao još treba formalizirati, ali na njegovoj pripremi kontinuirano radimo”, istaknuo je.

U priopćenju se još navodi da se u Željezari Sisak planira obnova proizvodnje uz tehnologiju Danielija i razvoj kapaciteta za građevinski čelik. To bi sisačkoj željezari otvorilo mogućnosti za opskrbu domaćeg i europskog građevinskog i infrastrukturnog sektora, uz prostor za angažman domaćih dobavljača i drugih tvrtki povezanih s industrijskom proizvodnjom. 

„Čelik je potreban za stanogradnju, prometnice, energetiku i niz drugih djelatnosti. Hrvatska ima strateški interes sačuvati i razvijati takve kapacitete, a Sisak u tome može ponovno imati značajnu ulogu”, naglasio je Končar.

UREĐENJE SE NASTAVLJA FOTO Pogledajte obnovljeni sisački bazen: Otvorio vrata nakon više od godinu dana
FOTO Pogledajte obnovljeni sisački bazen: Otvorio vrata nakon više od godinu dana

Pozdravio je i usmjerenje Vlade prema reindustrijalizaciji i jačanju domaće proizvodnje.

„Vlada i nadležna ministarstva imaju važnu ulogu u stvaranju stabilnog i poticajnog okvira za takve projekte, a mi želimo pridonijeti svojim iskustvom i industrijskim znanjem”, poručuje.

Afarak je međunarodni proizvođač specijalnih legura, s rudnicima i proizvodnim pogonima u Južnoafričkoj Republici, Turskoj i Njemačkoj. Afarak Holdings Ltd. je izravni osnivač Afarak Steela sa sjedištem u Zagrebu.

Končar je u javnosti, između ostalog, poznat po preuzimanju Brodotrogira, koji je prošao restrukturiranje nakon privatizacije i danas se bavi zahtjevnim remontima i specijaliziranim novogradnjama za međunarodne naručitelje. Njegova tvrtka Kermas Istra uložila je oko 85 milijuna eura u izgradnju marine Polesana i hotela Monumenti na pulskom kompeksu Katarina-Monumenti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vraća se toplinska kupola! Temperature idu iznad 40°C, evo što to znači za Hrvatsku
IZNADPROSJEČNI RUJAN

Vraća se toplinska kupola! Temperature idu iznad 40°C, evo što to znači za Hrvatsku

Masivna toplinska kupola ponovno se formira nad Europom, donoseći iznadprosječne temperature i potencijalne rizike za zdravlje građana, posebice u Dalmaciji i unutrašnjosti Hrvatske.
Srbin poginuo na Oktoberfestu. Detalji su strašni, a svjedoci u šoku: 'Policija traži snimke'
U ZABAVNOM PARKU

Srbin poginuo na Oktoberfestu. Detalji su strašni, a svjedoci u šoku: 'Policija traži snimke'

Kriminalistički istražitelji pokrenuli su opsežnu istragu kako bi precizno utvrdili slijed događaja i otkrili razlog zbog kojeg je radnik osiguranja uopće odlučio ući u strogo zabranjenu zonu...
Horvatinčićeve jezovite nesreće: Naletio je na majku i kćer, žena umire u Hitnoj, a on samo ode...
TAJKUNOV KRVAVI TRAG

Horvatinčićeve jezovite nesreće: Naletio je na majku i kćer, žena umire u Hitnoj, a on samo ode...

Teško ozlijeđene pješakinje koje je pokosio na Staroj zagorskoj samo je ovlaš pogledao onako bespomoćne i raskrvavljene te se dao se u bijeg. Nije pozvao Hitnu ni policiju. Rekao je da se bojao krvi...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026