Veliki povratak Željezare Sisak? Končar bi u projekt mogao uložiti čak 350 milijuna eura

Preuzimanje Željezare Sisak moglo bi biti dovršeno tijekom idućih tjedana, kad se očekuje formaliziranje sporazuma između grupe Afarak i talijanske grupacije Danieli, priopćila je u utorak Afarak Steel, novoosnovana hrvatska tvrtka međunarodne metalurške grupe Afarak koja je pod kontrolom poduzetnika Danka Končara. Preko novoosnovane tvrtke Afarak Steel trebalo bi se realizirati najavljeno preuzimanje, navodi se u priopćenju, a njezin je direktor Nenad Končar, sin Danka Končara, koji operativno vodi cijeli proces.

Formalizacija sporazuma o preuzimanju sisačke željezare očekuje se u idućih nekoliko tjedana i ovisi o usuglašavanju određenih pitanja, istaknuto je u priopćenju, uz naznaku da se radi o neslužbenim informacijama.

Ukupna vrijednost posla i projekta, uključujući sve potrebne resurse i povezane troškove, procjenjuje se u Končarevom timu, mogla bi dosegnuti 350 milijuna eura, što je znatno više od ranijih procjena koje su se kretale oko 200 milijuna eura.

„Osnivanje Afarak Steela konkretan je korak u realizaciji onoga što smo najavili početkom ljeta. Naša je ambicija revitalizirati proizvodnju i pokrenuti temeljitu preobrazbu sisačke industrije”, citiraju se u priopćenju riječi Danka Končara.

Končar je dodao i da želi otvoriti radna mjesta za inženjere i druge stručnjake.

“Posao još treba formalizirati, ali na njegovoj pripremi kontinuirano radimo”, istaknuo je.

U priopćenju se još navodi da se u Željezari Sisak planira obnova proizvodnje uz tehnologiju Danielija i razvoj kapaciteta za građevinski čelik. To bi sisačkoj željezari otvorilo mogućnosti za opskrbu domaćeg i europskog građevinskog i infrastrukturnog sektora, uz prostor za angažman domaćih dobavljača i drugih tvrtki povezanih s industrijskom proizvodnjom.

„Čelik je potreban za stanogradnju, prometnice, energetiku i niz drugih djelatnosti. Hrvatska ima strateški interes sačuvati i razvijati takve kapacitete, a Sisak u tome može ponovno imati značajnu ulogu”, naglasio je Končar.

Pozdravio je i usmjerenje Vlade prema reindustrijalizaciji i jačanju domaće proizvodnje.

„Vlada i nadležna ministarstva imaju važnu ulogu u stvaranju stabilnog i poticajnog okvira za takve projekte, a mi želimo pridonijeti svojim iskustvom i industrijskim znanjem”, poručuje.

Afarak je međunarodni proizvođač specijalnih legura, s rudnicima i proizvodnim pogonima u Južnoafričkoj Republici, Turskoj i Njemačkoj. Afarak Holdings Ltd. je izravni osnivač Afarak Steela sa sjedištem u Zagrebu.

Končar je u javnosti, između ostalog, poznat po preuzimanju Brodotrogira, koji je prošao restrukturiranje nakon privatizacije i danas se bavi zahtjevnim remontima i specijaliziranim novogradnjama za međunarodne naručitelje. Njegova tvrtka Kermas Istra uložila je oko 85 milijuna eura u izgradnju marine Polesana i hotela Monumenti na pulskom kompeksu Katarina-Monumenti.