Veliki povratak Zlatka Sudca, tvrdio je da lebdi u zraku: 'Svijetlio sam kao žarulja...'

Velečasni Zlatko Sudac imenovan je duhovnim pomoćnikom u župi u Krku, no kako doznaje Telegram, to nije velika novost jer mu je ta dužnost povjerena još prije godinu dana. Nije poznato zašto je o tome tek sad obaviještena javnost te što podrazumijeva njegova nova dužnost te znači li ona prekid medijske izolacije ovog svećenika..

On već godinama nije u javnosti nakon što ga je vrhuška Katoličke crkve odlučila prije petnaestak godina maknuti iz javnog života. Tvrdio je da je Crkva to navodno učinila zbog njegovih iskričavih stavova i istupa, no konkretni razlozi razlaza Crkve i njega nikada nisu do kraja razjašnjeni.

Potom se pisalo da se on bavi uređenjem interijera, prodaje svoje slike te sporadično održava duhovne obnove u hotelima, a u periodu spomenutog “raskola” okušao se u biznisu i pokrenuo tvrtku Joshua d.o.o. No, tvrtka je iz sudskog registra brisana je 2018. godine.

Tu priči nije kraj jer je pokušao i otvoriti portal www.velecasnisudac.com hotline preko kojeg je posjetiteljima naplaćivao svoje duhovne poruke snimljene na govornom automatu. Ni to se nije pokazalo uspješno.

U rimskoj klinici Gemelli su mu liječnici pokušavali utvrditi podrijetlo križa na njegovu čelu i zapešću. Suvremena medicina nije mogla objasniti njegove stigme. Nije poznato jesu li pomislili da su rane možda posljedica ljudskog djelovanja, a ne neke božanske intervencije.

Često je u propovijedima podržavao generala Antu Gotovinu, protivio se prodaji hrvatske imovine strancima, ulasku Hrvatske u EU, a nekoliko puta se zalagao i da pjevač Marko Perković Thompson slobodno održi koncert u Puli, prenosi Telegram.

U knjizi novinarke Dunje Ujević “Zlatko Sudac – razgovori” iskreno je progovorio o svom životu, a tvrdio je i kako je lebdio.

- Svijetlio sam kao žarulja. Počelo me dizati u zrak - rekao je.