NEVJEROJATNO

VELIKI POŽAR KOD SPLITA 'Svake godine gori ovo brdo!'

Piše Marta Divjak,
VELIKI POŽAR KOD SPLITA 'Svake godine gori ovo brdo!'
3
Foto: Čitatelj 24sata

Požar je buknuo još u 10 sati ujutro, a sad je ušao u završnu fazu kad se spušta prema prometnici pa će se i ugasiti. Ovo je područje koje netko često pali, rekli su iz DVD-a Muć

Veliki požar izbio je još jutros u Muću kod Splita, a dio vatrogasaca DVD-a Muć još je uvijek na terenu. Mještani sumnjaju da je namjerno potpaljeno jer isto mjesto gori svake godine. 

Požar kod Splita 01:09
Požar kod Splita | Video: Čitatelj 24sata

- Netko je zapalio cijelo brdo! Ovdje gori svake godine, više puta. Policija bi se trebala pozabaviti s tim  - govori nam čitatelj koji nam je poslao snimku. 

Prema pretpostavci vatrogasaca DVD-a Donji Muć, požar bi se trebao ugasiti do jutra.

- Požar je buknuo još u 10 sati ujutro, a sad je ušao u završnu fazu kad se spušta prema prometnici pa će se i ugasiti. Dio vatre je na nepristupačnom terenu, tako da tamo ne možemo tehnikom. Vatra ne ugrožava imovinu, pa nema smisla slati ljude na strmi teren. Nadgledamo situaciju, ali to je tek mali dio koji još gori. Ostalo je ugašeno - govore nam iz DVD-a Donji Muć. Kako kažu, ovo nije prvi požar na ovom terenu, već se on ponavlja.

- Danas je izgorilo 30 hektara. A u zadnjih 30 godina svake godine gori na istom području, u zimskim i proljetnim mjesecima - govore nam iz DVD-a.

Upit o učestalosti požara na ovom području poslali smo i splitsko-dalmatinskoj policiji, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

