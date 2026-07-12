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DANIMA GA GASILI

Veliki požar na jugu Španjolske se prestao širiti, poginulo je najmanje 12 ljudi

Piše HINA,
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Veliki požar na jugu Španjolske se prestao širiti, poginulo je najmanje 12 ljudi
Foto: JON NAZCA/REUTERS
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Čelnik regionalne vlade u Andaluziji Juanma Moreno je u nedjelju rekao da se situacija stabilizirala. Vatrogascima pomažu znatno slabiji vjetrovi i visoka vlažnost zraka

Razoran požar na jugu Španjolske u kojemu je poginulo najmanje 12 osoba prestao se širiti nakon što su ga vatrogasci danima nastojali obuzdati, javlja u nedjelju njemačka agencija dpa.

Čelnik regionalne vlade u Andaluziji Juanma Moreno je u nedjelju rekao da se situacija stabilizirala. Vatrogascima pomažu znatno slabiji vjetrovi i visoka vlažnost zraka.

Oko 500 vatrogasaca, vojnika i drugih djelatnika hitnih službi je i dalje na terenu. Cilj je u narednih nekoliko sati dovesti požar u potpunosti pod kontrolu. Prema službenim podacima, uništeno je ukupno 7000 hektara šuma i šikare.

Također, nastavlja se potraga za drugim žrtvama. Hitne službe i volonteri su ponovo pretražile spaljeno područje, a vojska je zajedno s policijom pretražila udaljene kuće i puteve. Oko 600 ranije evakuiranih osoba se sada smije vratiti svojim domovima.

Preostalih 1000 koji su morali napustiti svoje kuće u četvrtak navečer kada je požar izbio je i dalje smješteno kod rodbine ili u hotelima. Očekuje se da će i njima uskoro biti dopušten povratak kući.

Najmanje 12 osoba je smrtno stradalo tijekom noći u četvrtak, odnosno u petak. Vatra ih je okružila dok su pokušavali pobjeći u vozilima ili pješke. Osam osoba je ozlijeđeno. Sumnja se da je uzrok požara kvar na dalekovodu, piše dpa.

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