Obavijesti

News

Komentari 0
UŽAS

Veliki požar skladišta u Puli: Gasilo ga 20 vatrogasaca

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Veliki požar skladišta u Puli: Gasilo ga 20 vatrogasaca
Pula: Veliki požar u Šijanu, došlo je do požara skladišta, širi se gusti dim | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Plamen se ubrzo proširio na carinsko skladište i druge poslovne prostore unutar objekta. Procjenjuje se da je požarom zahvaćeno oko 400 četvornih metara površine

Požar velikih razmjera koji je u petak ujutro planuo u Labinskoj ulici, u pulskoj gradskoj četvrti Šijana, a koji je zahvatio automobil  i proširio se na obližnje poslovne prostore unutar velike hale, lokaliziran je u 10,30 sati, potvrdili su pulski vatrogasci.

Pula: Veliki požar u Šijanu, došlo je do požara skladišta, širi se gusti dim Pula: Veliki požar u Šijanu, došlo je do požara skladišta, širi se gusti dim Pula: Veliki požar u Šijanu, došlo je do požara skladišta, širi se gusti dim
29
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Prema riječima zapovjednika pulske Javne vatrogasne postrojbe Ivice Rojnića, dojava o požaru primljena je u 9,05 sati, a po dolasku na mjesto događaja, utvrđeno je da gori vozilo, dok se plamen ubrzo proširio na carinsko skladište i druge poslovne prostore unutar objekta.

Procjenjuje se da je požarom zahvaćeno oko 400 četvornih metara površine, uključujući i krovište.

Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 20 vatrogasaca s 10 vozila, uključujući pripadnike profesionalne postrojbe i lokalnog dobrovoljnog vatrogasnog društva. Požar je lokaliziran i stavljen pod nadzor premda je gašenje dodatno otežavao jak vjetar.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
NIKAD VIĐENE FOTKE Hrvatski ratnici u par sati razbili četnike i oslobodili zapadnu Slavoniju!
HEROJI BLJESKA

NIKAD VIĐENE FOTKE Hrvatski ratnici u par sati razbili četnike i oslobodili zapadnu Slavoniju!

U samo 31. sat hrvatska vojska i policija su prije 31. godine u operaciji Bljesak oslobodili Zapadnu Slavoniju koju su Srbi uz pomoć JNA okupirali 1991. godine. Oko 7200 pripadnika HV-a i policije nasuprot otprilike 4000 vojnika 18. korpusa vojske pobunjenih Srba, oslobodili su 500 kvadratnih kilometara tzv. SAO Zapadna Slavonija i deblokirali cestu Zagreb-Lipovac. Zadnji Srbi predali su se u okolici Pakraca
FOTO CIJENE Bili smo u dućanu u Crnoj Gori. Pogledajte koliko koštaju hrvatski proizvodi!
GDJE JE SKUPLJE?

FOTO CIJENE Bili smo u dućanu u Crnoj Gori. Pogledajte koliko koštaju hrvatski proizvodi!

Dok smo boravili u Crnoj Gori, odlučili smo svratiti u lokalni dućan i malo istražiti cijene proizvoda. Ono što nam je bilo posebno zanimljivo jest usporediti ih s cijenama u Hrvatskoj, pa smo snimili stanje na policama kako biste i vi mogli vidjeti razlike. Pogledajte što smo zabilježili i procijenite sami - gdje je zapravo skuplje? Osim hrvatskih proizvoda, našlo se tu i onih popularnih...
Planirate roštilj za Prvi maj? Upalili alarm za cijelu zemlju: Evo kakvo nas vrijeme čeka!
UPALJEN METEOALARM

Planirate roštilj za Prvi maj? Upalili alarm za cijelu zemlju: Evo kakvo nas vrijeme čeka!

Čekaju nas pretežno sunčani dani, no unatoč tome, jutra će biti iznimno svježa, a u unutrašnjosti zemlje postoji i opasnost od mraza...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026